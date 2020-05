Academias magallánicas de artes marciales luchan para salir adelante en medio de la crisis

Las repercusiones del Covid-19 se han hecho notar en todo ámbito. Y en el plano deportivo no sólo se ha manifestado impidiendo la actividad física presencial en los diversos recintos, sino también en las arcas, como es el caso puntual de las academias magallánicas de artes marciales.

Durante los últimos años los diversos estilos que marcan presencia en la zona han tenido un auge importante, con gran cantidad de adeptos que con su inscripción permiten financiar las escuelas.

Sin embargo, desde mediados de marzo de 2019, cuando estalló la crisis sanitaria, no ha sido posible efectuar clases presenciales y, pese al levantamiento de la cuarentena, la medida debería prolongarse por tiempo indefinido, sobre todo si se considera que los cultores de las diferentes disciplinas son especialmente niños.

CLASES VIRTUALES

Gerardo Maldonado, cinturón negro séptimo dan, es director de la academia Kosho Ryu Kenpo. Imparte clases desde 1981 y tres años después fundó su propia escuela.

El maestro puntarenense venía trabajando hasta antes de la pandemia con una treintena de alumnos en su dojo ubicado en calle José Kramarenko 0870. “A mediados de marzo hubo que poner fin a las clases presenciales y empezamos con la plataforma virtual Zoom, adaptándonos a la realidad. No es lo mismo, pero es lo que tenemos y hay que aprovecharlo al máximo”, comenta Maldonado.

“AFECTA EN LO ECONOMICO”

Hoy tiene un grupo de casi 20 alumnos, en su mayoría niños, trabajando “on line” tres veces a la semana, una hora cada uno y separados por grupos. “En lo personal, yo vivo de esta actividad y lógicamente uno se ve afectado en lo económico, pero he tenido la gran suerte de contar con esos papás fieles que, sin pedirles nada, han depositado mensualidades. Cuando empezamos con las clases virtuales nunca les hablé de precios, pero de repente me empezaron a depositar dinero. Sé que lo han hecho para apoyarme y eso lo agradezco mucho, porque me ha salvado harto”, resaltó Maldonado.

“Lo importante es que alcance para pagar los compromisos. Nos mantenemos con lo mínimo, pero por lo menos no ha sido tan crítico como le ha tocado a muchas otras personas. Sé que por ahora es complicado volver (a las clases presenciales), quizás hasta cuándo, así que sólo queda aprovechar las plataformas y esperar que no sea por muchos meses para que las escuelas podamos subsistir”, apunta el profesor de kenpo. El fono contacto de su academia es +569-89804662.

KENPO KARATE

Patricio Paiva, director de la academia Kenpo Karate Punta Arenas, tiene cerrada las puertas de su escuela desde marzo. “Sólo estoy haciendo clases virtuales. No ‘llegan’ todos, pero se puede hacer. Estamos tres veces a la semana -lunes, miércoles y viernes- con unos 15 alumnos”, comenta el maestro cinta negra séptimo dan que llegó desde Talca en 1984 y se siente un magallánico de tomo y lomo.

“Estas clases son sin costo. La idea es mantener entusiasmados a los chicos y avanzar en la materia”, agrega Paiva, quien se hizo cargo de la Kenpo Karate en 1995 y desde 2010 cuenta con un dojo particular ubicado en calle Goleta Ancud 181 (fono contacto +569-96492674).

“Habitualmente manejábamos 40 ó 45 alumnos en las clases presenciales. Por supuesto ha habido una merma importante porque no todos se entusiasman con la posibilidad de trabajar en casa o bien no todos tienen internet o lo manejan. Entonces, obviamente que afecta, pero en mi caso tengo otra actividad laboral y gracias a mi trabajo he podido mantenerme”, explica.

Paiva apuesta a que en un par de meses se pueda volver a las clases normales, adoptando obviamente todas las medidas sanitarias de rigor. “Nuestro dojo es de 160 metros cuadrados, así que tenemos buen espacio para trabajar con el debido distanciamiento. Tengo previsto hacer clases con no más de 10 alumnos a la vez. Yo me proyecto para julio, por supuesto con todas las precauciones y medidas”, afirma el profesor.

FU-SHIH KENPO

Por su parte, la escuela Fu-Shih Kenpo ha sufrido de manera importante el impacto de la crisis sanitaria y así lo reconoce su director Alejandro Vrsalovic, cinturón negro sexto dan.

“A mí me afectó terriblemente. Yo vivo cien por ciento de esto, pero más vale prevenir que curar. Cuando comenzó todo, hablé con mi señora, con mi ‘profe’ Raúl Gutiérrez que está en España y decidimos cerrar hasta nuevo aviso. Los chicos lo entendieron bien, entendieron que esto se venía fuerte, así que ya vamos para dos meses sin ningún tipo de actividad”, explica el maestro puntarenense, quien hace clases desde el año 2000.

“Hasta antes de la pandemia estaba trabajando con 20 adultos y 10 niños. Ahora envío videos a los chicos, material para que entrenen en su casa, eso obviamente sin costo, más que nada para mantenerlos en actividad”, complementa.

“Yo tenía viajes, seminarios planificados y eso también será complicado de retomar por las restricciones de los vuelos. Espero poder viajar a dictar un seminario la primera semana de octubre o noviembre, siempre que esto se termine, sino será hasta el otro año. Dejé cursos pendientes en Argentina y Santiago que iba a realizar entre marzo y mayo, pero los postergamos para octubre y noviembre”, añade Vrsalovic, cuyo dojo está en calle Quillota 70, entre Carrera y Rómulo Correa (fono contacto +569-50252919).

“Hoy no tengo ningún tipo de ingreso. Me quedan los últimos recursos guardados y cuando se acabe no sé lo que va a pasar. Dios quiera que esto pase lo antes posible, para ponernos las pilas nuevamente”, cierra esperanzado Vrsalovic.

KICK BOXING

Antonio Guerrero, cinturón negro quinto dan, es director de la escuela Dojo Toño, que cultiva el estilo kick boxing. “Gracias a Dios yo tengo mi trabajo y esto no me ha afectado mayormente, pero estoy en un grupo de whatsapp nacional de ‘profes’ que están muy complicados por la inactividad, incluso vendiendo sus cosas para poder subsistir, porque las artes marciales son su único medio de ingreso”, comenta el maestro magallánico.

Agradece tener “un sueldo fijo y no pasar mayores inconvenientes en ese sentido, pero las artes marciales también ayudan en lo económico y lo lamentable es no poder entrenar”.

El Dojo Toño venía sesionando en el gimnasio de la Anef (Pedro Montt 950, fono contacto +569-9548198) con una cantidad flotante de 30 a 40 alumnos que fue disminuyendo también en su momento debido al estallido social.

Guerrero, quien está vinculado a las artes marciales desde 1988 y comenzó a hacer clases en 1999, no está trabajando “on line” pero, al igual que sus colegas, cuenta los días para el retorno. “Estamos con cero actividad, ni siquiera en lo virtual. Los muchachos preguntan cuándo, pero esto es incierto. Va a ser difícil volver a la normalidad al cien por ciento, creo yo, hasta que haya una vacuna”, finaliza.