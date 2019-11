Adelantan el clásico, partidos de la “B” a puertas cerradas y se suspende Fútbol Joven hasta 2020

Universidad Católica anunció ayer que el clásico contra Colo Colo sufrió un cambio de horario en el marco de la 25ª fecha del Campeonato Nacional de Primera “A”, que este fin de semana se reanudará después de casi un mes suspendido debido a la crisis social que se registra en el país.

A través de un breve comunicado en su cuenta oficial de Twitter, la escuadra estudiantil comunicó que “por decisión de la Intendencia de la Región Metropolitana, el clásico de los cruzados ante Colo Colo se adelantó para las 11 horas de este domingo 17 de noviembre”. El compromiso estaba pactado originalmente para el mediodía.

El escenario del choque es el estadio San Carlos de Apoquindo, donde la UC podría campeonar por adelantado con un triunfo, siempre que Palestino no pase de un empate este viernes en La Cisterna frente a Unión Española.

PROGRAMACION

En definitiva, si se logra mantener esta semana lo acordado por la ANFP, el Sifup, el Gobierno y Estadio Seguro en medio del estallido social, la 25ª fecha se desarrollará como sigue:

Viernes 15

16,00: Palestino – U. Española, en La Cisterna.

18,30: Audax Italiano – Cobresal, en La Florida.

Sábado 16

12,30: Curicó – Antofagasta, en La Granja.

15,00: U. de Chile – Everton, en el Nacional.

17,30: U. de Concepción – La Calera, en el “Ester Roa”.

Domingo 17

11,00: U. Católica – Colo Colo, en San Carlos de Apoquindo.

15,00: Iquique – Huachipato, en Cavancha.

17,15: Coquimbo – O’Higgins, en el “Francisco Sánchez Rumoroso”.

TABLA AL DIA

1.- U. Católica 53 puntos (dif. +30).

2.- Colo Colo 40 (dif. +7).

3.- Palestino 38 (dif. +11).

4.- La Calera 36 (dif. +6).

5.- Coquimbo 34 (dif. +2).

6.- Huachipato 34 (dif. +1).

7.- Audax Italiano 34 (dif. 0).

8.- O’Higgins 34 (dif. -1).

9.- U. Española 34 (dif. -2).

10.- Cobresal 31 (dif. -9).

11.- Everton 29 (dif. -3).

12.- Antofagasta 27 (dif. -1).

13.- Curicó 26 (dif. -7).

14.- U. de Chile 24 (dif. -6).

15.- Iquique 24 (dif. -16).

16.- U. de Concepción 23 (dif. -12).

PRIMERA “B”

SIN PUBLICO

Mientras tanto, Melipilla y Magallanes anunciaron que jugarán sus respectivos encuentros pendientes del Campeonato de Primera “B” a puertas cerradas debido a la contingencia que se vive en el país.

Magallanes se medirá hoy con Cobreloa y los “potros” recibirán mañana a Copiapó, ambos compromisos a partir del mediodía y en el mismo recinto: el estadio Municipal de La Pintana.

Los dos compromisos se enmarcan en la 27ª fecha, al igual que otro choque agendado para mañana: San Luis – Santiago Morning en Quillota (12,30 horas).

En tanto, para el fin de semana se programó la 28ª jornada (antepenúltima fecha) del Torneo Nacional de Primera “B” que lidera Wanderers con 46 puntos, seguido de La Serena (43), Ñublense (42) y Barnechea (40).

PRECEDENTE

El secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marín, se mostró contrario a la decisión de jugar sin público los dos encuentros mencionados. “Marca un precedente muy malo, hay que partir por esa base. Siempre se habló que los partidos se iban a jugar con público. A nosotros nos parece muy extraño que la decisión sea sacar a la gente del estadio”, comentó.

“Al volver al fútbol también hacemos que mucha gente trabaje, que lleva un mes sin poder conseguir ese ingreso, como el caballero que vende café o la señora que vende galletas y muchas cosas más que se ven dentro de los estadios. El futbolista al volver a la actividad permite que estas personas también vuelvan a tener un ingreso laboral que hace un mes que lo perdieron”, argumentó.

“Ese tipo de cosas no nos parece, si se tomó la decisión de jugar sin público es algo de ahora. Me provoca extrañeza, no me gusta y creo que no ayuda a la actividad. Se había conversado jugar con público”, insistió.

FUTBOL JOVEN

HASTA EL 2020

En otro tema, la ANFP anunció ayer la suspensión de los campeonatos de Fútbol Joven de las categorías Sub-15, Sub-16, Sub-17 y Sub19, competencias que se reiniciarán recién el 15 de febrero de 2020.

A través de un comunicado, el organismo fundamentó su decisión en “la situación que vive del país y con el objetivo de no exponer a nuestros niños y jóvenes a ningún riesgo o incertidumbre”.

“Queda establecido el reinicio del Fútbol Joven el 15 de febrero para jugar las cinco fechas restantes. Debido a lo anterior, la temporada 2020 del Fútbol Joven se iniciará el 4 de abril próximo”, agregó el escrito.

En esa línea, también se dieron por finalizados los campeonatos de escuelas en las categorías Sub-8, Sub-9 y Sub-10, y el Campeonato de Fútbol Infantil en las categorías Sub-11, Sub-12, Sub-13 y Sub-14.