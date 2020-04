Afirman que si Isla no va a Boca Juniors fichará en la “U”

Mauricio Isla podría convertirse en refuerzo de Universidad de Chile antes de lo pensado. Varias son las versiones que apuntan al deseo del “Huaso” de retornar al país, pero esta vez fue la prensa de Turquía la que habla de esa posibilidad.

De acuerdo al periódico deportivo Fanatik, la posibilidad de que el seleccionado nacional fiche en la “U” dependería básicamente de las negociaciones para renovar con su club actual, el Fenerbahce. Esas tratativas de momento están caídas, ya que el club no ha mostrado interés por extender el vínculo del jugador que el 12 de junio próximo cumplirá 32 años.

PRIORIDAD

Claro que hay otro obstáculo que debe superar el cuadro azul para contar con el lateral derecho, ya que el mismo medio apunta que Boca Juniors volverá a presentar una oferta, especialmente ahora que Isla quedaría libre del poderoso elenco turco.

Recordemos que tiempo atrás el propio zaguero reconoció públicamente que lo llamó el mismísimo Juan Román Riquelme, hoy dirigente “xeneize”, para llevarlo al cuadro “oro y cielo.

“Boca Juniors va a hacer otra oferta. Y si el experimentado jugador no llega a un acuerdo, firmará con Universidad de Chile y finalizará su carrera ahí“,aseguró la publicación turca.

Cabe mencionar que Isla ha reconocido en varias oportunidades que desea cumplir su sueño de jugar en Universidad de Chile. En febrero de este año, Isla dijo en declaraciones al CDF que “desde niño he sido hincha de la ‘U’, mi madre me ha criado así… He tenido muchos compañeros en la Selección, Aránguiz, Vargas, Marcelo Díaz, el propio Beausejour y todos hablan muy bien de lo que es la institución, de que es muy buena, que se preocupan no solamente de uno, sino también de la familia y le entregan todo lo que necesita un jugador”.

El “Huaso” estaría interesado en volver a Chile, además, para poder reencontrarse con su esposa, Gala Caldirola y su hija, quienes se encuentra desde hace un par de meses en el país.