Ahora revelan indisciplina de Bravo y Vidal saluda “a todos los mala leche…”

En medio de la polémica que azota a la “Roja” con Claudio Bravo y Arturo Vidal enfrentados a ojos de la opinión pública y la prensa nacional, Chilevisión desempolvó un acto de indisciplina que ocurrió en plena clasificatorias a Rusia 2018 y que habría tenido como protagonista al ex capitán de la “Roja”.

Tras la victoria de Chile en su visita a Perú, el meta dejó un mensaje en el camarín. “Respeto, por aquí pasó el campeón de América”, escribió Bravo, “repasando” a la hinchada peruana por el duro trato que le dieron a la “Roja” en su paso por Lima.

Según el medio televisivo, era tanta la euforia por los tres puntos que en el vuelo de regreso al país un grupo de jugadores liderados por Bravo pidió una botella de whisky para festejar. Juan Cofré, funcionario de la ANFP, cumplió la petición de los jugadores pero terminó siendo el gran perjudicado, pues el entonces presidente del fútbol chileno, Sergio Jadue, se enteró de su “gestión” y lo despidió de inmediato, sin que los seleccionados asumieran su responsabilidad.

“SE POR QUE NO

FUIMOS AL MUNDIAL”

En otro tema, antes de que Bravo se enterara que Reinaldo Rueda no lo tenía en sus planes para la “Roja”, el meta ofreció una entrevista en Inglaterra a Telemundo Deportes.

En la ocasión “repasó” a los protagonistas del hecho de indisciplina que encabezó Arturo Vidal previo al partido de eliminatorias con Paraguay, cuando en la noche previa al 0-3 sufrido en el Nacional un grupo de jugadores dejó la concentración para visitar un casino y luego seguir “de fiesta” en la casa de uno de ellos.

Bravo disparó entre líneas para graficar que todavía le duele no haber clasificado al Mundial de Rusia 2018. “Es una situación que aún me sigue generando muchas cosas porque sé los motivos… Sé por qué quedamos fuera…”, lanzó el portero del Manchester City a la cadena mexicana.

También aclaró que “nunca me he marginado ni he renunciado a la Selección como se especuló. Siempre quiero sumar, pero una nominación no depende de mí, depende del técnico y de la función que espera de sus arqueros”.

“DOS AMIGAS”

Mientras tanto, el pasado jueves Bravo asistió al evento de una marca deportiva en el Costanera Center y mientras participaba en la actividad tuvo calurosa acogida de los hinchas. El oriundo de Viluco compartió fotos de la actividad, incluidas imágenes con las Copas América ganadas en 2015 y 2016 con él como gran figura. “Ayer (jueves) me encontré con estas dos hermosas amigas. Que tengan todos un magnífico día. El poder del éxito está en creer”, escribió en sus redes sociales.

Más tarde, los seleccionados Alexis Sánchez y Mauricio Isla le dieron “me gusta”, al igual que otros dos ex compañeros en la “Roja”: Johnny Herrera y José “Pepe” Rojas.

Consignar que, del actual plantel, sólo el tocopillano y el “Huaso” han dado muestras públicas de cercanía con el ex capitán, a quien futbolistas del círculo de Vidal habrían vetado, exigiéndole a Rueda que no lo convoque, como efectivamente ocurrió.

VIDAL IRONIZA

A propósito del “King”, aún no ha sacado la voz respecto a la marginación de Vidal y toda la polémica que ronda a la Selección.

Vidal, quien tiene un permiso especial y se integrará recién el lunes a las prácticas, llegó al país el jueves y de inmediato participó en una recepción a los protagonistas de la película “Amigos Inseparables”, que tendrá entre los actores a su hijo Alonso, conocido “you tuber”, además de otros niños chilenos emblemáticos como el “Zafrada” y el “Chimuelo”.

Tras el evento y luego de celebrar su cumpleaños número 32 de madrugada, el volante publicó en su cuentas de Instagram dos recados: “Los perdono” y “Saludos a todos los mala leche…”.

Recordemos que días atrás Vidal ya había lanzado artillería pesada: “Siempre leal. Nunca sapo, real hasta la muerte…”.