Cristian Garin manifestó su alegría en redes sociales tras regresar a los entrenamientos en Miami, justo cuando la ATP ya tiene calendario para el regreso del circuito mundial de tenis.

“Al fin de vuelta donde más me gusta estar”, expresó el chileno en su cuenta personal de Instagram.

El calendario comenzará el 14 de agosto con el torneo de Washington, seguido por el Masters 1.000 de Cincinnati, que se disputará en Flushing Meadows.

Acto seguido se dará paso al US Open, del 31 de agosto al 13 de septiembre. Los siguientes torneos serán los Masters 1.000 de Madrid y Roma, que tendrán lugar en septiembre antes de Roland Garros.

Recordemos que el Abierto de Francia fue retrasado para el 27 de septiembre. Todos los torneos se jugarán bajo estrictas medidas sanitarias debido a la pandemia del Covid-19.

Como el Ranking ATP se encuentra “congelado” debido a la inactividad, Garin volverá a la actividad manteniendo su condición de número 18 del mundo.

ENTRENADOR

Su entrenador, Andrés Schneiter, completará el equipo de trabajo este fin de semana con tal de recuperar el ritmo de competencia para retomar la acción luego de más de 5 meses.

“Me voy mañana (hoy) a Miami a encontrarme con Garin y el sábado deberíamos estar entrenando juntos. Tenemos muchas semanas para prepararnos, vamos a andar bien con los tiempos. Esperemos que no haya ningún altibajo de aquí en más. Vamos a ver cómo vamos sintiendo todo, y con la expectativa de que se van a jugar torneos que nos gustan”, comentó el técnico argentino.

Asimismo, confirmó las intenciones del tenista nacional de estar en el torneo que marcará el regreso del circuito profesional el 14 de agosto. “No evaluamos 100% el calendario, pero vamos a arrancar en Washington, luego Cincinnatti y el US Open. Kitzbuhel lo tenemos en duda, esperemos estar en tercera ronda del US Open y ni pensar en eso. Después viene Madrid, Roma y Roland Garros, que son torneos importantes. Probablemente no jugaríamos en Austria, pero todo habrá que evaluarlo según cómo nos vamos sintiendo”, cerró Schneiter.

DAMAS

En tanto, el circuito femenino WTA se reiniciará el 3 de agosto con el torneo de Palermo, Italia, después de cinco meses de suspensión debido a la pandemia.

Por el momento los certámenes se disputarán sin público, con presencia de jugadores y personal esencial solamente.

El calendario incluye un total de 20 torneos, comenzando en Palermo. Seguirá el torneo de Cincinnati, que este año tendrá lugar en Nueva York, el mismo sitio y una semana antes del US Open.

Después del Abierto de Estados Unidos, el circuito continuará en Europa con varios eventos en arcilla, incluyendo Madrid y Roland Garros.