Albos aplauden: Salas tendría oferta y Mouche agarra camiseta

La hinchada de Colo Colo viene pidiendo a gritos la titularidad de Pablo Mouche, pero el técnico Mario Salas, fiel a su convicción (en rigor, tozudez), lo tiene sólo como alternativa por decisión técnica desde hace varios partidos.

Sin embargo, al parecer los astros se alinearon (el cuestionado Gabriel Costa fue llamado a la Selección peruana) y todo apunta a que el experimentado delantero argentino será titular hoy frente a Everton en el estadio Monumental (18,30 horas, de Magallanes), por la ida de los cuartos de final de Copa Chile.

Será la gran oportunidad de Mouche para convencer al “Comandante”, quien por estos días viene siendo muy cuestionado por el discreto segundo semestre de Colo Colo en el Campeonato Nacional, más allá de que los albos continúan segundos, aunque a lejanos 13 puntos del líder U. Católica.

VALDIVIA Y

VALDES

Jorge Valdivia, en medio de su bullada suspensión en el Torneo Nacional, puede jugar hoy por la Copa y será titular frente a los viñamarinos, junto a Jaime Valdés y el refuerzo argentino Agustín Rossi en mediocampo.

Además, Salas enviará a dos laterales de perfil zurdo ante las ausencias de los seleccionados Felipe Campos y Oscar Opazo. Así, Cristián Gutiérrez jugará en la banda derecha y Ronald De la Fuente por la izquierda. En el arco, Brayan Cortés no estará debido a que se encuentra con la “Roja”.

En definitiva, la oncena de Colo Colo será con Darío Melo; Cristián Gutiérrez, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Ronald De la Fuente; Iván Rossi, Jaime Valdés; Jorge Valdivia; Marcos Bolados, Pablo Mouche y Esteban Paredes.

¿SALAS SE VA?

En otro tema, ante los cuestionamientos de la hinchada, Salas viene recibiendo público apoyo por parte de Blanco y Negro para continuar con su proyecto en Colo Colo.

Sin embargo, los planes podrían cambiar, pues trascendió ayer que el técnico habría recibido una suculenta oferta para emigrar al fútbol árabe, esto de acuerdo a una información entregada por Tele13 Radio, que especuló con la posible partida del entrenador en diciembre próximo.

Al respecto, el presidente de ByN comentó ayer: “No hay nada, no ha llegado ningún documento ni una información formal ni informal. Yo he conversado con Marcelo Espina (gerente deportivo) y con los otros gerentes a diario. No hay una información que podamos comentar”.

Reconoció que en lo futbolístico atraviesan un momento complicado. “Seguimos redoblando nuestros esfuerzos. No estamos contentos cómo se han desarrollado los últimos partidos, pero la única forma de salir es trabajando y tenemos confianza de que vamos a revertir esto dándole la confianza al técnico”, agregó Mosa, quien se encuentra en Brasil recorriendo estadios y centros deportivos para la remodelación del estadio Monumental.

“La idea es que en el centenario del club, en 2025, podamos tener un estadio nuevo. Nos hemos encontrado con mucha gente interesante y creo que los tiempos que estamos manejando están acotados a lo que esperamos”, finalizó.

SUPERCLASICO

Volviendo a lo futbolístico, el partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la 24ª fecha del Campeonato Nacional ya tiene fecha y horario confirmados.

El superclásico se jugará el sábado 5 de octubre a las 15 horas en el estadio Monumental, de acuerdo a lo publicado ayer por la ANFP en su sitio web.

La rectora del fútbol también confirmó el clásico entre Católica y Colo Colo, que fue agendado para el domingo 20 de octubre al mediodía en San Carlos de Apoquindo.