Alemania ya experimenta con un torneo de tenis de exhibición

Un particular torneo de exhibición de tenis se está llevando a cabo en Alemania desde ayer, con ocho jugadores buscando dar el primer paso para un posible retorno del circuito internacional, el cual está detenido hace cerca de dos meses por el coronavirus.

El evento que continuará el 7 y 14 de mayo en la Academia de Tenis Base de Hoehr-Grenzhausen, se lleva a cabo sin público, sin jueces de línea y sin pasapelotas. Sólo los dos jugadores y el árbitro principal han podido estar en la pista cubierta de tierra batida.

UNA “NUEVA

NORMALIDAD”

No es un campeonato oficial. Tampoco computan los triunfos para el ranking mundial. Pero es un paso al frente hacia la normalidad. Un desafío al Covid-19.

El alemán Dustin Brown, otrora jugador entre los 70 primeros del mundo y recordado por su victoria ante Rafael Nadal en la segunda ronda del torneo de Wimbledon hace cinco años, fue la cabeza visible del inicio de la desescalada del coronavirus en las pistas.

Brown le ganó a su compatriota Corentin Schmitz. No hubo apretones de mano, ni felicitaciones. Ni auxiliares de los jugadores, quienes manejaron sus propias toallas y llevaron la bebida y la fruta con la que recuperan energía en cada cambio de zona. El desinfectante estaba por todas partes.

“Fue complicado porque es difícil motivarte cuando no hay una fecha para regresar a las pistas. Pero bueno, hace dos semanas ni siquiera estar en una cancha figuraba entre los planes, Creo que todos los que hemos participado estamos felices por volver”, dijo Brown, quien ganó sus dos partidos, ante Constantin Schmitz y Jean Marc Werner en parciales de cuatro juegos cada uno en lugar de los seis habituales.

“FUE GENIAL”

Yannick Hanfmann es el tenista con mejor ranking, número 143, que participó en la primera jornada del evento. “Fue genial. Extraño pero agradable estar de vuelta. Fue como un entrenamiento con un amigo”, sostuvo. Derrotó a Johannes Haerteis y también a Benjamin Hassan.

Este evento es el punto de arranque de una serie de torneos de exhibición que están previstos a continuación. Un primer paso, un ensayo. Un desahogo, a puerta cerrada que pretende cubrir el vacío causado por la cancelación del circuito ATP y WTA y que no tienen previsto volver, como pronto, hasta el 13 de julio. Pero es un comienzo.

RECOMENDACIONES

Mientras tanto, la Federación Internacional de Tenis (ITF) ha comenzado a trabajar en el eventual retorno de la actividad y publicó una serie de recomendaciones que permitirán el retorno de la actividad en medio de la crisis sanitaria.

Sin señalar una fecha de retorno, la entidad propuso un protocolo sanitario que permitiría el regreso del circuito a mediano plazo.

El texto, elaborado según las pautas de la Organización Mundial de la Salud y con injerencia de la Comisión de Ciencia y Medicina del Deporte de la ITF, apunta que “el tenis se puede jugar con medidas de distanciamiento social establecidas, por lo que es probable que sea uno de los primeros deportes para los que se puedan organizar competiciones”.

El documento sugiere reanudar el tenis primero en la categoría singles y al aire libre, postergando el retorno del dobles. Entre las medidas aparece marcar las pelotas que utiliza cada tenista, eliminar el saludo y suspender las duchas en los camarines, por lo que los jugadores deberán higienizarse de forma particular.

Por otro lado, se mantendrán a los árbitros en la pista y todos los encuentros deberán tener un médico. También se modificará el cambio de lado, con los deportistas desplazándose por los extremos opuestos de la red.

Finalmente, la ITF proyecta una paulatina incorporación del público, con separación de dos metros entre cada espectador y limpieza diaria de los recintos. Además, los pasapelotas, árbitros y funcionarios deberán protegerse con guantes de látex.

También incorpora un protocolo si hay un caso sospechoso de contagio, que consiste en aislar a la persona y a los espectadores sentados en un radio de tres metros.

