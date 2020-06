Alexis a la banca en reinicio de Copa Italia

Pese a estar plenamente recuperado de su última lesión, Alexis Sánchez se mantendrá en la banca de suplentes en el reinicio de la Copa Italia, este sábado cuando Inter de Milán se enfrente a Nápoles a las 15,45 horas (de Magallanes).

Según publicó ayer Corriere dello Sport, el técnico del cuadro lombardo, Antonio Conte, se inclinará por los habituales delanteros, el belga Romelu Lukaku y el argentino Lautaro Martínez, para el duelo a disputarse en San Paolo.

Será la revancha por la ronda de los cuatro mejores del torneo y el conjunto del tocopillano deberá revertir como visita la serie tras la derrota por 0-1 sufrida en el “Giuseppe Meazza”.

Antes, este viernes, se jugará la otra revancha de “semis” la Juventus y el Milan en Turín (16,45). En la ida igualaron 1-1 en “San Siro”.

ESPAÑA

En tanto, mañana volverá el fútbol en España con el clásico sevillano, que será el encargado de abrir los fuegos después de la larga inactividad producto del Covid-19.

Sevilla recibirá al Betis en el estadio “Sánchez Pizjuán” por la jornada 28 de la Liga Española a partir de las 17 horas (de nuestra región).

Hay supremacía del local ante los béticos, ya que en el registro histórico de enfrentamientos, un total de 139 encuentros, registra 61 victorias, 31 empates y 39 derrotas, con 202 goles a favor y 156 en contra.

Ahora, si nos remontamos sólo a los enfrentamientos directos por la Liga Española, Sevilla tiene una superioridad más equilibrada: 45 triunfos, 22 empates y 30 derrotas.

Lamentablemente para las ambiciones de Betis, su registro visitando el “Sánchez Pizjuán” es negativo las últimas temporadas, pues en los últimos 12 disputados por primera división sólo suma una victoria, tres empates y ocho derrotas, siendo el último triunfo en 2018 (por 5-3).

Antes del parón, Sevilla marchaba en la tercera posición con 49 puntos, muy por debajo de Real Madrid, elenco que está segundo con 9 unidades más y a 2 puntos del líder Barcelona. En tanto, Betis marcha duodécimo con 33 positivos.

BARCELONA

Recordemos que el “Barça” reaparecerá este sábado a las 17 horas (de Magallanes) frente al Mallorca y Arturo Vidal asoma como titular en el equipo catalán.

El entrenador Quique Setién confirmó ayer que Lionel Messi y Luis Suárez jugarán y además anticipó que habrá rotaciones en los próximos compromisos.

Messi hizo algunos días trabajo específico por una contractura de cuádricep, y el ariete uruguayo recibió el alta médica tras cinco meses de baja por una operación de rodilla.

“Ha habido algunos jugadores, no sólo Messi, que han tenido algunas molestias y han dejado de entrenar un par de días para recuperarse y no poner en riesgo a nadie”, explicó el técnico en una entrevista concedida a Catalunya Radio, pero dijo no tener “ninguna duda” de que el astro argentino estará en Son Moix.

Incluso, no descartó que Suárez juegue desde el inicio. “La realidad es que él está muy bien, pero es algo que tenemos que hablar. Lo que sería temerario es que jugara todo el partido”, enfatizó Setién.