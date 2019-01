“Alexis está muy enfocado en probar lo que vale”

El entrenador de Manchester United, Ole Gunnar Solksjær, destacó el retorno de Alexis Sánchez a las canchas luego de una leve recaída de la lesión que lo tuvo fuera desde fines de noviembre.

El tocopillano jugó el pasado viernes como titular y convirtió el primer gol en la victoria sobre Arsenal, por la cuarta ronda de la Fa Cup. “Es de verdad muy trabajador; un hombre orgulloso. Está muy enfocado en probar lo que vale y ha sido fantástico desde que llegué. Su trabajo en los entrenamientos ha sido brillante. Desafortunadamente tuvo unas lesiones, pero el gol contra Arsenal es un gran paso adelante para él”, afirmó el entrenador.

POCOS GOLES

Sánchez ha sido criticado por los pocos goles que ha marcado (sólo cinco) en su primer año en Manchester United.

Si bien esa función en el equipo la tienen otros jugadores, como Romelu Lukaku, se esperaba más de un jugador que anotó 24 veces durante la temporada 2015/2016, cuando aún defendía al Arsenal.

“Cuando eres del Manchester United debes tener una gran personalidad. Tienes que ser capaz de manejar los contratiempos y, por supuesto, hacerlo de buena forma. A veces, manejar el éxito es más difícil que manejar los contratiempos” aseguró.

Otra de las críticas que ha recibido Alexis es el gran precio que se pagó por él y su condición de jugador con mejor sueldo (28 millones de dólares al año) de toda la plantilla. “Cuando entras y miras alrededor del vestuario y hay tantos buenos jugadores, tienes que demostrar tu valía. A mí no me interesa lo que han costado o lo que ganan. Lo que me importa es lo que puedan dar al equipo y él trabaja muy duro porque quiere ser parte de eso”, concluyó Solksjær.

PELLEGRINI DURO

Mientras tanto, Manuel Pellegrini sufrió su primer fracaso al mando del West Ham. El técnico chileno se decidió por utilizar una oncena alternativa y sus dirigidos quedaron eliminados en la cuarta ronda de la Fa Cup a manos del modesto Wimbledon (2-4), elenco de la tercera división de Inglaterra.

“Sí, por supuesto que estaba enojado en el entretiempo (cuando ya caían 0-2). Me sentí avergonzado de ellos (sus jugadores)…”, lanzó Pellegrini.

“Uno siempre quiere ganar, pero hay reflejar eso en la actitud, no sólo en la mente”, criticó el entrenador chileno. “Tenemos mucha experiencia en este tipo de competencia, donde el equipo más ‘chico’ juega cien por ciento con actitud y el equipo ‘grande’ cree que va a ganar porque tiene más nombres”, complementó.

Ahora Pellegrini tendrá que enfocarse sólo en la Premier League, donde West Ham marcha en el décimo puesto de la clasificación.