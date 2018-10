Alexis le dobla la mano a Mourinho y sale del “refri”

Alexis Sánchez vive uno de los peores momentos de su carrera. Una sequía goleadora de casi 900 minutos en la Premier League (desde la temporada pasada) ha colmado la paciencia del técnico José Mourinho, quien el fin de semana sorprendió dejándolo fuera de la convocatoria de Manchester United para el partido contra West Ham.

Claro que de nada sirvió “meter en el refrigerador” al tocopillano, puesto que los rojos igual perdieron inapelablemente por 1-3 en su visita al equipo que dirige Manuel Pellegrini.

En lo que va la Liga Inglesa, Alexis sólo ha sido titular en cuatro de los siete partidos, números que preocupan si se considera que recibe el sueldo más alto de la plantilla.

CHAMPIONS

Mientras el diario The Sun especulaba ayer con un marcado distanciamiento entre el DT y el delantero nacional, asegurando que prácticamente no se dirigen la palabra, contra todo pronóstico el chileno asoma entre los convocados para el choque de esta tarde frente a Valencia en Old Trafford (16 horas de nuestro país) por la segunda fecha grupal de la Champions League.

Aparentemente, la ausencia de Jesse Lingard le abre otra oportunidad al chileno para mostrar su valía. De acuerdo al portal de noticias Manchester Evening News, el chileno entrenó en la mañana de ayer con todo el equipo y luego fue avistado en el hotel de concentración.

Sin embargo, su titularidad es incierta, pues Alexis no ha visto acción en los últimos dos partidos. Y previamente, en el empate contra el Wolverhampton, solo sumó 60 minutos.

Otro factor que podría favorecer al chileno es que Anthony Martial, quien lo ha reemplazado por la banda izquierda, no ha dado la talla. Es más, ante West Ham fue intrascendente.

¿EN VENTA?

Según planteó Daily Star Sunday, Alexis sería vendido en enero de 2019 durante el mercado invernal europeo. El principal argumento es que no anota goles desde marzo por lo que, a todas luces, está lejos de responder a las expectativas. “Mourinho finalmente perdió la paciencia con el delantero y lo enviará fuera de Old Trafford tan pronto como encuentre un comprador”, aseguró el medio británico.

The Sun, por su lado, destapó que “Mourinho recriminó a Sánchez por su bajo nivel a principios de semana en una charla delante de todo el plantel”, afirmando que el DT está decidido a “vender un fracaso de 500 mil libras por semana (428 millones de pesos chilenos)”.

CRITICAS DE “MOU”

En la tradicional conferencia de prensa previa a los partidos, Mourinho deslizó ayer su disconformidad con el rendimiento del chileno cuando un periodista le consultó cómo veía al atacante. “¿Cómo lo ves tú?…”, retrucó el DT, a lo que el profesional de prensa respondió: “(Alexis) se está esforzando en la cancha, pero le falta en los últimos metros. Más asistencias y goles, ser más protagonista…”. Acto seguido, Mourinho fue categórico: “Concuerdo contigo…”.

Mientras tanto, de acuerdo a Mirror, Alexis le habría comunicado a su ex compañero del Arsenal y hoy pupilo del “Ingeniero” en West Ham, Lucas Pérez, que estaría arrepentido de haber fichado en Manchester United.