Alexis pasó los exámenes y ya se pone la “7” de Manchester United

Alexis Sánchez pasó ayer los exámenes médicos de rigor y quedó listo para ser oficializado como refuerzo estrella del Manchester United, club que lo transformará en el jugador mejor pagado de la Premier League y el cuarto del mundo con mejor sueldo después de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y Gareth Bale.

Después de permanecer varias horas en el centro de entrenamiento del elenco inglés, el tocopillano dejó el recinto ubicado en Carrington y se retiró a descansar al hotel donde vivirá durante las primeras semanas, mientras se instala en su nueva ciudad.

Según informó el sitio británico Mirror, Alexis superó sin problemas los exámenes médicos y ahora sólo resta el trámite final -la firma- para que quede todo listo y sea anunciado como nuevo jugador del gigante rojo.

El mismo medio sostuvo que el anuncio de su llegada se producirá hoy y que mañana el chileno tendrá el primer entrenamiento con sus compañeros, siendo presentado de manera oficial durante la misma jornada.

No se han confirmado las cifras, pero según la prensa inglesa el tocopillano ganará cerca de 300 millones de pesos chilenos a la semana durante cuatro temporadas y media, lo que habría provocado la molestia de otra estrella del United, el volante francés Paul Pogba, quien estaría pidiendo igualar el sueldo del chileno (el galo recibe actualmente casi 170 millones).

EN MANCHESTER

Durante la mañana de ayer, Alexis publicó una historia en Instagram previo a su salida de Londres. En ella mostró que estaba ad portas de abordar un jet privado, el mismo que lo llevó hasta Manchester.

El delantero nacional arribó a su nueva ciudad y de inmediato se trasladó hasta el centro de entrenamiento del United, ubicado en Carrington.

Daily Mail captó una imagen del chileno rumbo a dicho recinto. Iba en una camioneta y sentado en el asiento trasero. Según los periódicos británicos, el delantero viajó junto a su representante Fernando Felicevich y su novia Mayte Rodríguez, con lo que se echa por tierra el supuesto lío de faldas del chileno que hizo ruido durante la jornada en la farándula inglesa.

WENGER DISPARA

Mientras tanto, la conferencia de prensa que ofreció ayer Arsene Wenger, técnico de Arsenal, tuvo dardos contra el chileno.

“No puedo entender a nadie que quiera abandonar el Arsenal. Pero en 30 años de hacer transferencias, aprendes mucho sobre los seres humanos… Como profesional, tal vez fue el último contrato de Sánchez en el máximo nivel. Es un contrato importante”, comenzó Wenger, dejando entrever que el tocopillano priorizó sólo el dinero.

“Hicimos lo que intentamos hacer y fuimos tan lejos como pudimos (en propuestas monetarias para Alexis). Incluso el Manchester City se bajó de la carrera al final. Eso te dice que no tuvimos oportunidad de darle un nuevo contrato. Hemos tratado de encontrar la mejor solución posible y la mejor solución posible era perder un jugador de clase mundial. No lo niego en absoluto”, agregó Wenger.

Incluso, culpó al tocopillano de desestabilizar el camarín de Arsenal. “Sí. Hay períodos en los que la atmósfera es menos agradable que otras. Es la falta de claridad, no por la pérdida de jugadores. Los equipos están acostumbrados a perder futbolistas, pero es el hecho de que tienes incertidumbre en el grupo, que no saben si él estará aquí o no. Una vez que está claro, el equipo se acostumbra”.