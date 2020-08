Alexis podría jugar su último partido por Inter

Alexis Sánchez entró el sábado desde el banco en el triunfo del Inter sobre Atalanta (2-0) que dejó a su equipo como subcampeón del Calcio. El tocopillano jugó bien y hasta le anularon un gol de manera correcta por “off side”.

El atacante nacional se encuentra a préstamo en el cuadro lombardo desde Manchester United y el vínculo finaliza este miércoles 5, justo cuando el Inter enfrente a Getafe por los octavos de final de la Europa League. Es decir, sería probablemente el último partido de Alexis con la camiseta del Inter, a menos que logre negociar con el “gigante” inglés la compra del pase o bien la extensión del préstamo.

INTERES

El tema es una incógnita, pero lo que sí está claro es que la situación del goleador histórico de la “Roja” en el cuadro interista cambió tras la pandemia. Volvió renovado. Con fútbol y energía.

Alexis jugó un total de 917 minutos repartidos en 22 partidos. Sólo en 10 arrancó desde el inicio.

En la primera parte de la temporada, una lesión de tobillo y el buen momento de la dupla Lautaro Martínez-Romelu Lukaku lo tuvieron al margen. Sólo anotó un gol y brindó un par asistencias.

Sin embargo, las estadísticas mejoraron notablemente tras el parón por el Covid-19. Convirtió tres tantos y repartió siete pases gol a sus compañeros.

El técnico Antonio Conte ya pidió su continuidad. “Los méritos son de los jugadores. Contra Atalanta me gustaron Lautaro y Sánchez. Es gracias a estos muchachos que obtuvimos 82 puntos y terminamos segundos”, graficó el entrenador tras la victoria sabatina.

PRENSA

ITALIANA

Los medios locales también continúan resaltando al tocopillano. “Pone en juego deseo y compromiso. También marcó, pero su gol se anula por fuera de fuego”, comentó Eurosport tras el encuentro del sábado.

“Entró muy bien y con la vitalidad habitual que ha marcado su último periodo extraordinario de forma, incluso si el equipo produce poco en los últimos minutos”, apuntó Passione Inter, de La Gazzetta dello Sport. “Ingresó con calidad, sólo le faltó el gol”, coronó InterNews.

SU FUTURO

Mientras tanto, Inter quiere extender la cesión para que al menos pueda jugar la Europa League, pero Manchester United exige una venta.

El diario Express de Manchester aseguró ayer que desde Old Trafford ya le pusieron precio al chileno: 15 millones de libras esterlinas (unos 19 millones de dólares). “Venderlo liberaría efectivo para gastarlo en otros objetivos de transferencia. Pero no están de humor para reducir el precio y esperan no negociar, incluso si corren el riesgo de que se derrumbe un acuerdo con Inter”, explicó la publicación.

El tema es que Alexis tampoco quiere volver al United. Su idea es continuar en Inter. Y en cancha ya lo demostró.