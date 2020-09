Alexis retornó con dos asistencias

Alexis Sánchez empezó con todo la pretemporada. El tocopillano fue titular ayer y aportó dos asistencias en el amistoso del Inter de Milán frente al Lugano de Suiza (5-0).

El seleccionado nacional formó la dupla de ataque con el argentino Lautaro Martínez (ambos en la foto), quien concretó las dos habilitaciones que recibió del chileno.

Primero AS robó el balón apenas el cuadro suizo arrancó en la mitad de la cancha tras un gol y emprendió una veloz carrera hasta darle el pase al trasandino para el 3-0 parcial.

Luego la fórmula se repitió. Inter quitó el balón en la mitad, Alexis recibió el esférico y con una asistencia milimétrica dejó solo a Lautaro para el 4-0 momentáneo.

El técnico Antonio Conte movió fichas para el segundo tiempo y cambió a todo el equipo. Inter seguirá su ciclo amistoso con dos partidos más esta semana, preparando el debut en la Liga Italiana ante Fiorentina, el 26 de septiembre.

¿LLEGA VIDAL?

Mientras tanto, el viaje de Arturo Vidal a Milán se canceló ayer luego de algunas demoras en la redacción del contrato del traspaso desde Barcelona al Inter.

De acuerdo al diario Mundo Deportivo, el seleccionado nacional no viajó a Lombardía dado que los documentos que deben sellar su traspaso al cuadro italiano no están cerrados.

Según la misma fuente, los abogados de Vidal, Barcelona e Inter están redactando los contratos del traspaso y mientras este proceso no llegue a su punto final, con el visto bueno de “Barça”, Inter y el propio jugador a través de sus representantes, no se hará oficial la transferencia y Vidal no viajará a Italia.

En tanto, hay otro sector de la prensa catalana que aseguró que no hubo cancelación del viaje, dado que el bicampeón de América apostaría por quedarse en el elenco culé pese a que el nuevo cuerpo técnico ya le avisó que no está considerado para la temporada 2020-21.