Alexis revela por qué fracasó en Manchester United

Alexis Sánchez habló por primera vez de su tortuosa estadía en el Manchester United entre enero de 2018 y mediados de agosto del año pasado, cuando partió al Inter de Milán, su club actual.

El atacante chileno se confesó en su cuenta de Instagram, donde entregó detalles inéditos del difícil paso que tuvo en el club inglés, donde anotó apenas cinco goles en 45 partidos, todo en medio de una seria lesión que le impidió tener continuidad.

“Les quiero hablar de mi periodo en el United, de muchas cosas que se dijeron y que me hacían ver mal”, partió comentando el tocopillano en el video.

Acto seguido contó su verdad: “Yo tenía un acuerdo listo con el Manchester City y por cosas del fútbol no se dio… Me salió la oportunidad de ir al United y me parecía tentador. Era algo lindo para mí, porque cuando chico me gustaba mucho ese club”.

ARREPENTIDO

“Terminé firmando sin informarme mucho sobre lo que pasaba en la interna. Los primeros días que estuve con mis compañeros, a veces hay cosas que no te das cuenta hasta llegar… El primer entrenamiento que tuve me di cuenta de muchas cosas. Llegué a mi casa y le dije a mi representante: ‘¿no se puede rescindir el contrato para volver al Arsenal?’ (risas)… Se ponen a reír y le dije que algo no me cuadraba. Pero ya se había firmado”, continuó el relato del hoy delantero “lombardo”.

NO HABIA UNION

“Pasaron los meses y seguía sintiendo la misma sensación. No éramos unidos como equipo en ese momento. Los periodistas también hablaban sin saber y dolía. También hablaban ex jugadores y no tenían idea de lo que pasaba adentro del club. Y me perjudicaban a mí”, confesó Alexis, quien llegó al United con el mejor sueldo de la Premier League, lo que implicaba una mayor exigencia del medio.

“Un jugador también depende del ambiente interno, que seamos una familia. No éramos así y se reflejaba en la cancha. Como había que culpar a alguien, me culpaban a mí. Yo hago autocrítica y debía haber jugado de mejor forma. Y tuve lesiones por no estar feliz. Pero la culpa me la llevaba siempre yo, aunque jugara pocos minutos”, lamentó el tocopillano.

SU PASO AL INTER

El seleccionado nacional reveló que, incluso, “en un partido con el West Ham no me vestí… Nunca me había pasado eso como jugador. Me molestó y dije que no podía ser posible. Pasar de ser uno de los mejores de la Premier League, a no vestirte en cinco meses… Llegué a mi casa y estuve muy triste”.

“Al día siguiente entrené a doble turno, porque amo lo que hago. Después llegó el próximo entrenador (diciembre de 2018), el actual (Ole Gunnar Solskjaer, en reemplazo de José Mourinho) y decidí hablar con él. Le dije que yo necesitaba tomar aire, y que me diera la oportunidad de irme al Inter. Me dijo que sí, que no había ningún problema”, complementó el goleador histórico de la “Roja”.

Alexis se despidió aclarando que “solamente tengo palabras de agradecimiento al United por darme la oportunidad de defender la camiseta. Me molestó que no se dieran las cosas como yo quería. Si el ambiente hubiese sido más positivo, hubiese resultado de otra forma. Lo cuento todo ahora porque ya pasó un periodo de aprendizaje como jugador y persona. Me habría gustado ganar todo con ese club”.