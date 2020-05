Alexis Sánchez: “Con Mourinho perdimos confianza en el United”

En su llegada al Manchester United en 2018, con el cartel del futbolista mejor pagado de la Premier League y en medio de un acuerdo de canje por Henrikh Mkhitaryan, Alexis Sánchez coincidió con José Mourinho al mando del equipo, en lo que fue la última temporada del luso en el club de Old Trafford.

En este breve lapso, los ánimos del hombre de La Roja no fueron positivos con la presencia del portugués y así lo manifiesta: el actual jugador de Inter de Milán confesó su malestar por el mal manejo del ahora técnico de Tottenham Hotspur con el plantel.

“Mourinho es uno de los mejores entrenadores del mundo, la forma en la que entrena, cómo analiza los videos, señaló el atacante chileno en diálogo con la BBC, pero en el grupo había esa sensación de que uno podía jugar o quedar fuera. Cada jugador perdió confianza”.

A su vez reveló el por qué de su bajo nivel. “A veces jugaba, otras no, luego comencé a jugar de nuevo. Perdí la confianza en mí mismo. El creó un ambiente que no era saludable. Jugué bien y anoté me sacó del equipo. He jugado fútbol desde que tenía cinco años y si me quitan la pelota, es como si perdiera mi alegría. Soy así”, concluyó el chileno.

ESTADISTICAS

El ex estratega de los “Diablos Rojos” dirigió 144 partidos en la institución, sumando 84 victorias, 31 empates y 29 derrotas con un 65,5% de rendimiento, 251 goles a favor y 129 en contra.

Por su parte, el formado en Cobreloa sumó 12 encuentros como titular en la última campaña y otras cinco titularidades al finalizar su ciclo (478 minutos) y sólo en un compromiso actuó durante los 90 minutos (en la victoria por 2-1 sobre Leicester City en la jornada inaugural).

Finalmente, The Sun, que tomó estas declaraciones, destacó que “el futuro de Sánchez en el United sigue en duda, ya que es poco probable que firme en el Inter de forma permanente después de otra campaña decepcionante”.

“Ha contribuido con solo un gol y tres asistencias en 15 juegos, pero según los informes, Roma está lista para ofrecerle una segunda oportunidad en la Serie A. Un regreso a Sudamérica también podría estar en el horizonte después de que el presidente de Universidad de Chile declaró que había hablado con el jugador”, cerró el periódico.