Alexis Sánchez: “No soy mediador de nadie…”

Mostrando un perfil más maduro y -a diferencia de ocasiones anteriores- asumiendo de entrada su responsabilidad en el camarín como uno de los históricos de la “Roja”, Alexis Sánchez tomó ayer la palabra, pocas horas después de su viaje desde Milán a Los Angeles para el amistoso de mañana contra Argentina.

El primer tema potente en la conferencia de prensa estaba “cantado”: el retorno de Claudio Bravo a la Selección luego de casi dos años de ausencia y el conflicto del portero con Arturo Vidal (léase también Gary Medel, quien se alineó con el “Rey”). Consignar que los mencionados volantes no fueron convocados en esta pasada por decisión de Reinaldo Rueda.

“No soy mediador de nadie… Vengo a aportar a la Selección. Los ‘pesos pesados’, como les llaman, ya están grandes y se tienen que juntar…”, partió aclarando de entrada el tocopillano.

CONCILIADOR

Agregó que cuando se vuelvan a juntar todos los referentes del camarín “hablaremos y se conversará el tema, y ya está, después viene otro ciclo, viene el Mundial de Qatar (2022)… Hoy acá hay jugadores nuevos, con ganas de jugar, pero nunca se habla de ellos, siendo que son el futuro”.

“Claudio no venía hace dos años y él mismo lo dijo. Creo que no se han juntado todos los jugadores, pero el día de mañana hablaremos como un grupo, como una familia. Si hay un problema o pasa algo, se soluciona, ya que todos cometemos errores. Nadie es perfecto, entonces, para eso estamos, para hablar y decirnos las cosas a la cara”, cerró el tema Alexis.

PIDIO PERMISO

Inicialmente, Alexis no fue considerado en la nómina para los amistosos de la doble “Fecha Fifa” que se jugará este mes. Sin embargo, una vez consumado su arribo al Inter de Milán, el propio delantero habló con su nuevo entrenador, Antonio Conte, y éste lo autorizó para que al menos juegue contra Argentina. “Lo que pasa es que allá aún no debuto y no tengo partido este fin de semana, por eso me dieron permiso. Además, yo quería venir porque hay jugadores nuevos y espero aportar mi experiencia”.

“Vengo para que no se pierda lo que hemos logrado en 13 años. Antes Chile estaba con calculadora, jugábamos con Argentina y decíamos ‘ya perdimos’… Pero ahora jugamos de igual a igual y hay que disfrutarlo. No ganamos dos Copas América porque Vidal corre más que el otro, o Medel, o Bravo o porque yo soy bueno para la pelota. Las ganamos porque somos un grupo”, graficó.

“UN ORGULLO”

Alexis se detuvo en lo que significar para él representar a nuestro país. “Muchos no dimensionan lo que es venir a la Selección. Me siento orgulloso de ser chileno, pero que cada vez que voy a Chile se habla mucho de lo malo… Acepto las críticas por jugar mal, por no hacer las cosas bien en la cancha, pero veo que (los periodistas) se enfocan en las cosas negativas, como que Junior (Fernandes) jugó mal, que (Angelo) Sagal jugó mal… Y resulta que, si vemos el listado, no somos Argentina ni Brasil”.

“Agregar cosas malas a algo que nos constó crear en tanto tiempo nos perjudica a nosotros y al país”, complementó Sánchez, insistiendo que es necesario resaltar lo positivo, como “lo de Eduardo (Vargas), quien salió campeón en Tigres y también hace poco hizo un gol. Eso me pone contento”.

Sobre el amistoso de mañana con Argentina (23 horas, de Magallanes), dijo que “será un partido intenso, con muchas caras nuevas en los dos equipos”, y respecto a la posibilidad de que Reinaldo Rueda le entregue la jineta ante la ausencia de Medel, sostuvo que “no hemos hablado nada de eso, pero el que la porte, yo o quien sea, bienvenido. Al final, todo es sumar para nuestra Selección”.

PASO AL INTER

En otros temas, Alexis fue consultado por los desafíos que tendrá con Inter, especialmente la Champions League, en un complicado grupo con Barcelona, Borussia Dortmund y Slavia Praga. “Siempre voy a apostar por salir primero, no pienso en ser segundo. Más allá de los rivales, que son muy fuertes, podemos hacerle pelea a cualquiera porque tenemos jugadores y también un gran entrenador”, apuntó, subrayando que “en esta etapa de Inter me siento contento, el grupo es espectacular y representa un nuevo paso en mi carrera para ganar cosas en Italia”.

El delantero, quien cumplirá 31 años en diciembre próximo, reveló que en su momento recibió una oferta desde Miami para defender al equipo de David Beckham, pero “todavía me queda por jugar en Europa cinco o seis años más a gran nivel. Después, algún día jugaré en la Liga de Estados Unidos”.

ALINEACION

En lo futbolístico, Rueda probó ayer al extremo Angelo Sagal (Juárez de México) como lateral izquierdo para cubrir un sector de la cancha que quedó “huérfano” tras el retiro de Jean Beausejour.

De todas maneras, la otra chance que maneja en el puesto es Alfonso Parot, quien retornó a Universidad Católica tras un exitoso paso por Rosario Central, y también postula Sebastián Vegas (Morelia de México).

En tanto, el lateral derecho Guillermo Soto (Palestino) es opción para adueñarse de esa banda ante Argentina, aunque tiene dura competencia en Oscar Opazo (Colo Colo), mientras que los centrales serían Paulo Díaz (River Plate) e Igor Lichnovsky (Cruz Azul de México).

En el mediocampo, Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen) tomará el mando y estará acompañado por Claudio Baeza (Necaxa de México). Como enganche la apuesta sería César Pinares (U. Católica).

Por su parte, en ofensiva son fijos Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. El tercero por izquierda podría ser Sagal o Diego Rubio (Colorado Rapids de Estados Unidos).

¿Y el arquero?. Todo apunta a que Claudio Bravo (Manchester City) retornará bajo los tres tubos.

ARGENTINA

Por su parte, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, prepara en Los Angeles el amistoso de mañana sin dos emblemáticos como Lionel Messi (suspendido) y Sergio “Kun” Agüero.

El arco a todas luces será para Franco Armani (River). Para la defensa asoman como opciones para una línea de cuatro Nicolás Otamendi (Manchester City), Marcos Rojo (Manchester United), Germán Pezzella (Fiorentina), Lucas Martínez Quarta (River), Gonzalo Montiel (River) y Nicolás Tagliafico (Ajax).

En el medio los candidatos al once estelar son, entre otros, Marcos Acuña (Sporting Lisboa), Giovanni Lo Celso (Tottenham), Nicolás Domínguez (Vélez), Rodrigo De Paul (Udinese), Manuel Lanzini (West Ham) ​ y Alexis Mac Allister (Boca).

Asimismo, la apuesta ofensiva se inclina básicamente por Lautaro Martínez (Inter) y Paulo Dybala (Juventus), con Lucas Alario (Bayer Leverkusen) pidiendo cancha.