Alexis se sumará a la “Roja” para amistoso con Argentina

Sorpresivamente, la ANFP anunció ayer que Alexis Sánchez se sumará a la “Roja” para jugar el primer amistoso de la próxima doble “Fecha Fifa”, este jueves 5 de septiembre contra Argentina en Los Angeles (Estados Unidos).

La reciente contratación del Inter de Milán no figuró en el listado que entregó Reinaldo Rueda esta semana, sin embargo el propio jugador destrabó el tema relacionado con la obtención de la visa que le permite el ingreso a Estados Unidos y por ello se sumará al plantel.

“Inter también dio a conocer su voluntad de que el chileno estuviese en el amistoso, entendiendo que su situación contractual ya está resuelta”, comentaron desde la rectora del fútbol.

YA ENTRENA

Mientras tanto, el tocopillano cumplió ayer su primera práctica en las dependencias del club lombardo, mostrándose alegre en todo momento.

El atacante nacional efectuó un trabajo suave con balón, ensayó una espectacular tijera, dialogó con el entrenador Antonio Conte y recibió el cariño de su amigo Romelu Lukaku. El delantero belga también se incorporó hace poco después que ambos compartieran camarín en Manchester United.

“Tuvo momentos difíciles allá, así que venir aquí fue el paso correcto, en un camarín con buen ambiente, donde el entrenador quiere ganadores que realmente puedan contribuir al equipo”, comentó Lukaku.

“Alexis agregará mucha más competencia de la que ya tenemos en el equipo. Creo que le hará bien al club y nosotros estamos aquí para ayudarlo también. Espero que pueda añadirle esa pequeña chispa al equipo”, enfatizó.

De momento, no se sabe si el chileno será citado para mañana ante Cagliari. Desde Italia afirman que lo más probable es que sea considerado a la vuelta de su paso por la “Roja”, el 14 de septiembre y contra Udinese, su primer club en el fútbol europeo.

“PEP” LO ELOGIA

Mientras tanto, en Inglaterra todavía hablan de la partida de Alexis y uno que se refirió al tema fue Josep Guardiola, técnico de Manchester City y quien lo dirigió en Barcelona.

Hace 18 meses el técnico español pujó hasta último momento por llevarlo al cuadro “ciudadano” pero United le ganó la pulseada. “Lo conozco. Trabajamos juntos en Barcelona. Le tengo un afecto especial como jugador por supuesto, pero especialmente como ser humano. Es un tipo increíble, humilde y un luchador”, resaltó “Pep”.

Acto seguido lo defendió de las críticas por su discreto paso en el cuadro rojo. “Los equipos de fútbol no dependen de un jugador. Se juzga que fue un fracaso sólo para Alexis, pero hay muchas razones… Los futbolistas no juegan solos, no es tenis, no es golf. Hay sistemas, oponentes y muchas otras cosas involucradas en el desempeño del jugador”.

“Ahora Alexis decidió irse al Inter, uno de los mejores equipos de Europa en este momento, con un increíble entrenador como Antonio Conte. Estoy seguro de que le irá bien”, cerró Guardiola.

“NO FUNCIONO”

Mucho más crítica fue la mirada del entrenador de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. “Alexis necesitaba irse. Estuvo aquí durante 18 meses y no funcionó. Para él es bueno reiniciar y volver a jugar regularmente, marcar goles, porque eso beneficiará a todos”, comentó.

“Veremos cada fin de semana a Romelu (Lukaku) y Sánchez jugar juntos. Alexis le vendrá bien al Inter”, agregó Solskjaer, apuntando a la posibilidad de que se reintegre al United una vez que finalice su préstamo con Inter en junio próximo.