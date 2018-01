“Alexis tiene medio cuerpo fuera del club”

Comienza a definirse la “telenovela” de Alexis Sánchez. El tocopillano tiene contrato con Arsenal hasta junio próximo, pero ya está en condiciones de partir en el presente mercado invernal europeo -vale decir, con seis meses de antelación- y tal parece que su salida de los “gunners” es inminente.

Al menos así se desprende de las palabras del técnico Arsene Wenger, quien, a diferencia de declaraciones anteriores, ayer se mostró absolutamente resignado a perder al delantero nacional. Incluso, ni siquiera lo citó para el partido que Arsenal perdió durante la mañana por 1-2 en casa de Bournemouth.

DESCONCENTRADO

El entrenador francés habló momentos antes del encuentro y explicó la ausencia de Sánchez. “Es un período difícil para él. Siempre ha estado comprometido con el equipo, pero ahora lo veo muy distraído. Su situación no está completamente decidida de una manera o la otra, por lo que decidí dejarlo en casa”, comentabas Wenger, añadiendo que “su futuro se decidirá en las próximas 48 horas”.

“No domino el ritmo de la transferencia, pero podría suceder hoy (domingo) o mañana (lunes), o no pasar. Por eso tomé la decisión de que no viajara con nosotros, pues puede irse en cualquier momento”, reconoció.

Insistiendo en justificar su decisión de dejarlo fuera, Wenger agregó que “por el momento estamos en el período de transferencias e intentamos utilizar a los jugadores que están completamente enfocados en el club”.

Luego de la derrota frente a Bournemouth, el técnico de Arsenal volvió a referirse al tocopillano. “Alexis Sánchez tiene medio cuerpo fuera del club. Se decidirá en las próximas 48 horas. Ha sido difícil para él porque está un poco expectante, pero la decisión sobre su futuro es inminente…”, insistió.

A MANCHESTER UNITED

Cuando parecía que su próxima camiseta iba a ser la de Manchester City, al parecer Alexis estaría hoy más cerca del archirrival, Manchester United. Es decir, pasaría de Josep Guardiola a José Mourinho, los respectos técnicos de ambos clubes.

Pero ¿qué le ofrece el club de “Mou” para llevárselo?… De partida, le ganaron la pulseada al City ofreciendo 35 millones de dólares por el pase del goleador histórico de la Selección Chilena.

Y en Inglaterra ya hablan de los montos que le pagarían al delantero. Aseguran que la propuesta consiste en que se embolse 350 mil libras esterlinas por semana, es decir, $290.000.000.

A continuación, y tomando en cuenta estas cifras, un desglose de cuánto recibiría Alexis tras la oferta de Manchester United (en pesos chilenos):

Al mes: $1.242.857.130.

A la semana: $310.714.282,5.

Por día: $41.428.571.

Por hora: $1.726.190, 4.

Por minuto: $28.770.

