Amargo empate, con sabor a derrota, de Argentina

– No pudo superar a Islandia. Messi perdió un penal

y surgen las dudas sobre la clasificación.

Lionel Messi escuchó el pitazo final y con furia pateó un balón hacia el cielo. Se sacó la cinta de capitán y su quedó mirando la nada.

La imagen describe a la perfección la congoja por fallar un penal que pudo torcer la suerte del frustrante debut ayer de Argentina al empatar a 1 con la debutante Islandia.

“Me duele haber errado el penal. Hubiese cambiado el guión de juego de ellos también. Se hubieran abierto más y nosotros tener más espacios”.

Sergio Agüero había puesto en ventaja a Argentina a los 19 minutos cuando recibió en el centro del área un pase de Marcos Rojo, se sacó de encima al defensor Ragnar Sigurdsson y la clavó de zurda.

La alegría argentina en el estadio Spartak de Moscú no duró demasiado. Apenas cuatro minutos después, Alfred Finnbogason logró la igualdad tras un rebote del debutante arquero Wilfredo Caballero. Fue el primer gol mundialista en la historia de Islandia, el país más pequeño en población que participa en el torneo.

“Esto recién empieza, tenemos que tener la fortaleza para afrontar el próximo partido”, afirmó el técnico Jorge Sampaoli.

“Es complicado, ellos no querían jugar tampoco. Esperaban muy atrás. No había espacio para entrarle. Intentamos mover rápido, buscar por un lado, por el otro pero no encontramos espacios. Ellos se cerraron bien”, analizó Messi.

Todas las interrogantes que se plantearon en la previa sobre la preparación y la elección de algunos jugadores para el debut quedaron evidentes en la cancha.

DEFENSA VULNERABLE

Argentina fue previsible, con superposición de roles y falto de sincronía. Y sobre todo vulnerable en defensa, especialmente por la espalda de Eduardo Salvio, un volante ofensivo devenido a lateral.

Caballero, el veterano arquero suplente del Chelsea, tampoco respondió a la decisión de Sampaoli de darle la titularidad tras la baja por lesión de Sergio Romero, dueño del arco en los dos últimos mundiales.

Dio rebote en la jugada que antecedió el empate de Islandia y se mostró dubitativo en la salida con los pies que se suponía era una de sus virtudes.

Tampoco funcionó la sociedad en el mediocentro entre el veterano Javier Mascherano, y Lucas Biglia, la misma que tanto resultado había dado en el último mundial de Brasil.

Biglia pagó la inactividad a causa de una lesión en las vértebras que sufrió jugando para el Milan antes del final de temporada. Fue reemplazado por Ever Banega al comienzo del complemento.

Islandia, un país con una población de 335.000 habitantes, hizo de la espera en su campo una virtud. No le importó ceder la posesión de la pelota, porque al fin de cuentas sabía que Argentina no sacaría provecho, salvo que alguna de sus figuras se saliera de libreto.

EL PENAL

Para ahondar una tarde frustrante, su baluarte Messi no supo concretar un penal que hubiera embolsado tres puntos.

“Hice mi tarea. Vi muchos penales de Messi”, reconoció el arquero Halldorsson. “Tuve un buen presentimiento de que lo patearía allí”.

Sampaoli defendió el desempeño de Messi: “Me deja tranquilo el saber que el compromiso de Leo está intacto”.

DUDAS

Tras el deslucido debut, los hinchas argentinos ya no se preguntan si Argentina puede ganar el Mundial. La duda ahora es si podrá pasar de ronda.

Pero Messi dejó un mensaje de esperanza para el partido del jueves ante Croacia en Nizhny Novgorod.

“Seguimos con la misma ilusión, con las mismas ganas. Más allá de que podamos seguir mejorando, merecíamos ganar este partido. No pensábamos tener un punto en el primer partido, pero bueno es el primero. Nadie regala nada. Es un Mundial muy parejo, todos los partidos muy igualados”, concluyó.