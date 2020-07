Anfa envía aporte de 30 mil pesos a presidentes de clubes

Gift cards solidarias llegarán a 45 clubes magallánicos y eventualmente podrán ser traspasadas a socios que estén atravesando dificultades económicas en medio de la pandemia.

En reciente reunión virtual a través de la plataforma Zoom, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur informó sobre la entrega de un aporte solidario a los presidentes de cada uno de sus clubes afiliados -más de 3 mil en todo el país- por un monto global que asciende a 108 millones de pesos.

Osvaldo Oyarzo, presidente de la Asociación Regional de Fútbol, explicó ayer en qué consiste el beneficio. “Se trata de gift cards por un valor de 30 mil pesos. En el caso de Magallanes la cifra total es de 1.350.000 pesos repartidos entre los 45 clubes de nuestra región”, detalló, acotando que las tarjetas “están dirigidas a los presidentes de clubes, quienes si lo estiman conveniente y no están atravesando por dificultades económicas, podrán transferirlas a alguna persona del club que se encuentre en apuros en medio de la pandemia, como algún socio o dirigente, por ejemplo”.

“PEQUEÑO GESTO”

La rectora del fútbol amateur chileno explicó así el aporte: “Estimado Presidente, sabiendo que la situación del país a todos nos ha afectado de una u otra manera, el Directorio Nacional de Anfa ha optado por esta vía para estar presente. Reciba este pequeño gesto de parte del Directorio y los Presidentes Regionales como un reconocimiento de la labor que desarrollan todos los dirigentes en el país. Sabemos que ningún reconocimiento es suficiente en estos difíciles momentos”.

“Esperando que esto pueda servir a usted y familia, atentamente, Directorio Nacional de Anfa”, cierra el texto.

Oyarzo subrayó que, “más allá del monto del aporte, lo importante es que se trata de un gesto que busca ir en ayuda de las personas que más lo necesitan”.

“En principio, cuando me habían comentado del tema, no entendía mucho, pero está claro que muchos dirigentes no lo están pasando bien. Es una muestra de que la dirigencia de Anfa está involucrada con la contingencia, atenta a lo que está pasando por estos días con la pandemia”, complementó el presidente de la Regional.

NO HAY TIENDAS

Las gift cards para los clubes magallánicos ya están en poder de la Regional, pero no han sido distribuidas porque se presentó un imponderable.

“Ninguna de las tiendas comerciales que se mencionan en la lista (Jumbo, Santa Isabel y Johnson’s, entre

otras) está en nuestra región, pero ya hicimos las gestiones para que hagan el cambio y puedan ser utilizadas en casas comerciales que funcionan acá”, apuntó Oyarzo.

El timonel del fútbol regional destacó que “en el mes de mayo el directorio nacional ya había enviado un cheque por 2 millones de pesos a Magallanes como aporte por la situación que se está viviendo. Fue como un bono Covid y en su momento le entregaremos un porcentaje a las Asociaciones”.

PASES REGIONALES

En otro tema, Oyarzo confirmó que ya quedaron establecidas las fechas para los periodos de pases que -recordemos- fueron postergados para diciembre próximo. En definitiva, se podrán cursar entre el 15 y 30 de ese mes de forma paralela los pases regionales y los internos.

Como las Asociaciones tienen la facultad de establecer sus períodos de pases internos en las fechas que estimen convenientes, Ultima Esperanza sería la única Asociación que los mantendría en el mes original, vale decir, agosto.

Esto podría acarrearle una complicación, pues se encuentra pendiente el cierre de la liguilla natalina y, como el reglamento impide que un jugador defienda a dos clubes en la misma temporada, los que se cambien en agosto no podrán jugar la liguilla en su nuevo club. “Voy a conversar con los dirigentes de Puerto Natales, por supuesto sin ningún ánimo de presionar, para que le den una vuelta a ese tema. No olvidemos que ellos también tienen clubes participando en el Torneo Regional”, comentó Oyarzo.

RETORNO

DEL FUTBOL

Mientras tanto, ayer se dio el vamos para que los clubes profesionales de zonas en cuarentena puedan iniciar sus entrenamientos a partir de este jueves (ver página 35).

El tema prende la ilusión también a nivel amateur, más aún considerando la desescalada en regiones como Aysén y Los Ríos, donde fue autorizada desde ayer -con algunas restricciones, claro está- la práctica deportiva.

“A pesar de que es distinto, porque en el fútbol profesional hay intereses económicos de por medio, estamos atentos a la contingencia, porque en el fondo todo eso significa que nosotros no estamos tan lejos de volver a las canchas”, apuntó Oyarzo.

Junto con ratificar que se mantienen las proyecciones para reanudar en septiembre el Regional de Clubes, el dirigente aseguró que “nos sentimos preparados para volver cuando las autoridades lo permitan”.

“Es decir, para volver a jugar estamos preparados, pero obviamente falta saber cuáles serán las condiciones, así que estamos atentos para cumplir con todos los requisitos que determine la autoridad sanitaria”, finalizó el timonel del fútbol magallánico.