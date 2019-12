ANFP decidió que la “U” y Unión disputen en cancha el “Chile 4”

La ANFP determinó ayer que el cupo “Chile 4” para la Copa Libertadores 2020 se definirá en cancha entre Universidad de Chile y Unión Española, quedando al margen La Calera, el tercer postulante a la última plaza del balompié nacional para 2020 en la máxima cita continental de clubes.

La posibilidad de decidir mediante un partido el mencionado conflicto, originado por la suspensión del fútbol chileno a raíz del estallido social, estaba descartada luego que la Conmebol, en primera instancia, desechara la petición de una prórroga en la entrega del nombre, toda vez que el sorteo de la Copa se efectuará este martes 17 de diciembre.

Sin embargo, gestiones de último momento surtieron efecto y la rectora del fútbol sudamericano aceptó extender el plazo para entregar el cuarto clasificado de nuestro país (que se sumará a Universidad Católica, Colo Colo y Palestino).

“SUGERENCIA”

DE CONMEBOL

“Hoy (ayer) en la mañana, Conmebol nos ha notificado la revocación de su decisión (de no extender el plazo) en el entendido que nos insta a resolver el ‘Chile 4’ vía resolución de justicia deportiva en cancha”, partió explicando Sebastián Moreno, presidente de la ANFP.

“Dado este escenario, se ha acordado por parte de nuestro directorio la decisión de que ese cupo de ‘Chile 4’ sea resuelto deportivamente. Esta es una puerta que se abre vía Conmebol y que nos permite accionar con justicia deportiva en cancha”, agregó.

En la misma línea, Moreno dijo que “el plazo que se indica para informar el nombre del club clasificado es hasta el 24 de enero, lo que quiere decir que todo este proceso debe desarrollarse antes de la fecha indicada y así, apenas resulte el clasificado, poder informárselo a Conmebol”.

El dirigente adelantó que, en consecuencia, “para el sorteo del día martes va a figurar el ‘Chile 4’ como un club no nominado, que se va a dirimir ciertamente entre Universidad de Chile y Unión Española”.

SEMIFINALES

DE COPA CHILE

Consignar que el encuentro de definición entre hispanos y azules se enmarcará en las semifinales de Copa Chile, que también contemplan el choque entre la UC y Colo Colo (ya clasificados a la Libertadores), ambos compromisos agendados inicialmente el 9 de enero, para luego disputar la final el 12, todas las series en partidos únicos.

En todo caso, el formato (sin revanchas) aún no está completamente ratificado y tampoco las fechas.

POLEMICA

De esta manera, la ANFP cumplió su objetivo de buscar el máximo posible de justicia deportiva en cancha en un tema que parecía no tener salida.

Ocurre que Unión exigía la plaza copera por secretaría argumentando que al momento de la suspensión del fútbol chileno era el club de mejor campaña en el Torneo Nacional, considerando sólo los equipos que seguían en carrera en Copa Chile.

Y mientras la “U” quería hacer valer su mejor rendimiento en Copa Chile respecto a Unión (13 puntos contra 12 en el global), La Calera reclamaba el cupo apelando al artículo 80, que apunta a la mejor posición en el Campeonato Nacional. Los “cementeros” terminaron cuartos, Unión novena y el cuadro azul penúltimo, sin embargo, la ANFP desestimó el mencionado artículo porque la Copa Chile aún no tiene campeón ni vicecampeón definidos.

UNION NO SE

PRESENTARIA

Una vez conocido el fallo de la ANFP, el cuadro rojo anunció anoche una drástica determinación. “Unión Española, consecuente con una postura que la viene repitiendo, no se va a presentar al partido”, aseguró el gerente general del equipo de Independencia, Luis Baquedano.

Asimismo, a través de su cuenta de Twitter, el propietario del club de colonia, Jorge Segovia, criticó: “Le importó muy poco la justicia deportiva al presidente de la ANFP y a los dirigentes de la ‘U’, cuando abogaron por terminar todos los campeonatos sin jugarse en la cancha. Ahora, salvado ese equipo del descenso, sí les importa. ¿Creen que no vemos lo que quieren hacer?…”.

“Unión no se prestará a participar en ese simulacro de partido que quieren armar entre todos los actores de esta obra teatral tan burda y defenderá sus legítimos derechos en todas las instancias que correspondan”, complementó Segovia.

ANFP FIRME

Consignar que Moreno dejó claro durante la jornada de ayer que los clubes deben acatar la determinación y que “cualquier decisión contraria es tema de las propias instituciones”.

“Los equipos deben atenerse a las bases. Si alguien no se presenta, hay sanciones establecidas… Pero más allá de eso, lo importante es que esto se está resolviendo con justicia deportiva”, enfatizó el presidente de la ANFP.

Baquedano, por su parte, no bajó la guardia y aseguró anoche que “estamos dispuestos a asumir las multas por no jugar… Y vamos a ir al Tas. Se debió tomar otra decisión y no la que se tomó de jugar un partido extra”.

CUESTION

DE DOLARES

El club que finalmente se quede con el “Chile 4” arrancará la Copa Libertadores en la segunda fase previa, donde sólo por estar en esa instancia embolsará 500 mil dólares.

Y la cifra puede aumentar, pues en el caso de pasar la llave de eliminación directa (con partidos de ida y vuelta) accediendo a la tercera y última fase previa, el club en cuestión sumaría 550 mil dólares más.

Si el panorama continúa positivo y el elenco chileno logra llegar a la fase de grupos, el botín global superará los 3 millones de dólares.

En definitiva, la cifra es altísima y por ello la “U”, Unión y La Calera han defendido a pie firme la posibilidad de quedarse con el “Chile 4”, pues recibir el dinero que entrega la Conmebol incide directamente en la conformación del plantel y los refuerzos para la temporada 2020.