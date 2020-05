ANFP en llamas: Moreno se va tras nueva renuncia

Rectora del fútbol nacional convocará a elecciones para el 30 de julio.

La ANFP, a través de una circular enviada a los presidentes de los clubes, oficializó ayer la renuncia de Arturo Aguayo, tesorero de la entidad y antepenúltimo integrante en el directorio que lidera Sebastián Moreno (foto).

Aguayo presentó su renuncia y se sumó a las salidas del director Martín Iribarne y el vicepresidente Raúl Jélvez, que fueron dadas a conocer a comienzos de esta semana, quedando sólo Marcos Kaplún en la mesa.

NO SIGUE

En medio de este panorama y tal como se venía especulando, a Moreno no le quedó otra opción que renunciar y así lo hizo según consignaron anoche varios medios nacionales.

“Sebastián Moreno no seguirá más en la presidencia de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP). El timonel del fútbol chileno sostuvo una reunión este jueves (ayer) con dirigentes de la oposición, y de manera virtual llegó a un acuerdo para terminar con su período al mando del fútbol chileno”, informó el portal de radio Cooperativa, agregando que “en el acuerdo, Moreno aceptó convocar a elecciones para el 30 de julio”.

RATIFICACION

“Su renuncia debe ratificarla por escrito en los próximos días, oficializando su decisión y también la fecha para elegir a su sucesor en la cúpula de la ANFP”, añadió el medio.

Por su parte, La Tercera aseguró que Moreno anunció ayer de forma verbal su salida y la oficialización por escrito deberá ser ratificada la próxima semana en un Consejo de Presidentes de Clubes.

El objetivo de la oposición era realizar las elecciones este mes, pero la demora será porque Moreno debe finalizar temas burocráticos relacionados con su gestión.

Tras las elecciones, Moreno dejará oficialmente la ANFP al día siguiente, el viernes 31 de julio. Su salida obedece a las fuertes presiones de un sector de los clubes que lo acusa de “falta de liderazgo”.

LA “U” ESPERA

En tanto, Rodrigo Goldberg, gerente deportivo de Azul Azul, analizó el complejo momento que se vive en la ANFP. “Lógicamente lo miramos con preocupación. Entendemos que atañe a todo el fútbol chileno. Como Universidad de Chile vamos a evaluar cuál será nuestra posición. La ‘U’ se caracteriza por respetar la gobernabilidad de las autoridades y en su momento daremos a conocer nuestra postura”, comentó.

“No tenemos una posición definida ni un candidato. Lo que queremos es que esto se solucione y lo que nos gustaría es contar con una directiva que tenga una mejor comunicación, lo que quizás ha sido un problema ahora, y que trabaje en pos del fútbol chileno. La ‘U’, sea el mandato que sea, va a tratar de trabajar en beneficio nuestro y en beneficio de los otros clubes. No hay una directiva que a nosotros nos guste puntualmente. Si hay algo que se proyecte en el tiempo y que coincida con nuestros valores como institución, lo apoyaremos”, añadió.

DURA CRITICA

Mientras tanto, el presidente de San Felipe, Raúl Delgado, descartó que en la ANFP se haya vivido un “golpe de estado” contra la gestión de Moreno.

“El tema es que su gestión ha sido muy pobre. Hubo un documento presentado previo a las elecciones que ganó, en el que se hablaba de medidas que se iban a concretar en 100 días y lo único que se concretó fue el fútbol femenino. La gran mayoría de los presidentes están convencidos que la gestión de Moreno es mala”, disparó.

“Hoy estamos con complicaciones, preocupados por la vuelta a la actividad. También hemos visto que presentaron hace unos días una comunicación del estado financiero y llegamos a la conclusión que es complicado y es un tema serio”, añadió.

“Acá no hay ningún ‘golpe de estado’, hay una mala gestión y cinco directores menos. Los clubes no estamos conformes, pero hay que analizar que si se van cinco de siete y se queda uno solo, es por algo; si no te respaldan, indudablemente la gestión es mala”, insistió Delgado.