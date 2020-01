ANFP lamenta falla técnica del Var y Unión critica “imprudencia temeraria”

Mediante un comunicado que publicó ayer, la ANFP lamentó la “falla técnica” que impidió la utilización del Var en el partido entre Unión Española e Iquique el pasado domingo en el estadio Santa Laura.

“Se produjo una falla técnica no identificada en los servidores de la unidad mVOR que reciben y procesan la información que llega desde la unidad de producción de televisión OBvan dispuesta en el recinto”, detalló la rectora del fútbol nacional.

“Este tipo de problemas no se había presentado durante los períodos de prueba, marcha blanca ni en la previa del duelo entre Unión Española y Deportes Iquique”, agregó.

Añadió que “el proveedor explica que el vehículo de operación mVOR había sido utilizado en las transmisiones de los partidos Everton vs U. de Concepción y Audax Italiano vs. Cobresal sin ningún tipo de inconvenientes y que están intentando aclarar específicamente a qué se debió la falla, y por lo pronto, se ha dejado de utilizar esa unidad”.

“Mediapro confirmó que para los partidos que restan por disputarse el martes (hoy), correspondientes a la primera fecha del Campeonato Nacional, habrá dos unidades mVOR en cada uno de los estadios: La Granja de Curicó y Monumental de Santiago”, anunció la ANFP.

DESCARTAN SUSPENSIONES

Asimismo, el organismo recordó que, ante imponderables como el ocurrido en el Santa Laura, no se contempla la opción de suspender partidos, citando el artículo 28 de las bases del actual torneo: “En caso de imposibilidad técnica absoluta de implementar el sistema Var y/o casos fortuitos y/o causales de fuerza mayor, esto no será causal de anulación de un partido ni de reclamo alguno”.

“La ANFP lamenta que esta falla técnica haya impedido el uso del sistema Var en el partido entre Unión Española e Iquique. La Comisión de Arbitros seguirá trabajando arduamente, tal como lo ha hecho desde hace más de un año, para lograr una exitosa implementación de esta tecnología en todos los partidos del Campeonato Nacional”, cerró el comunicado.

SUSPICACIA DE LA UNION

Mientras tanto, el gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, criticó con dureza a la ANFP por la ausencia del Var en la agónica victoria por 3-2 sobre Iquique y además confirmó que el club ya recurrió a la Fifa en relación al historiado “Chile 4”.

“Es una imprudencia temeraria haber jugado este partido sin Var, nos preparamos dos meses. No se hizo lo más básico, que es hacer la prueba. Es una acción muy temeraria. No digo que nos perjudicó, pero me gustaría saber quiénes son los responsables. Nosotros, por lo menos, no somos los responsables”, se quejó el personero.

“Ya le hice presente la molestia de Unión a Enrique Osses (presidente de los árbitros) y le dije que me parecía extraño que no hubiera Var justo el domingo y justo en el partido de nosotros…”, comentó, dejando entrever un intento de perjudicar al cuadro hispano a raíz de su no presentación a las semifinales de Copa Chile.

A LA FIFA

Recordemos que la determinación de los hispanos de no jugar el mencionado compromiso le entregó en bandeja la plaza “Chile 4” a la “U” para Copa Libertadores.

A propósito de ese tema, Baquedano anunció que “ya recurrimos a la Fifa, mandamos cartas explicando la situación y esperamos que nos responda. Cumplimos con lo que dijimos y serán ellos los que tendrán que decir… Es por falta de justicia en Chile, no podemos ir al Tas, no está en nuestros estatutos el mecanismo”, concluyó. A priori, Unión buscaría una compensación económica de la ANFP, toda vez que el aspecto deportivo ya se encuentra zanjado.