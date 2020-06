ANFP: Milad listo para postular

Pablo Milad (foto) presentó su renuncia al cargo de intendente de la Región del Maule y reconoció que tomó la decisión de dar un paso al costado para “reencontrarse” con el fútbol y llevarlo al lugar “de excelencia que merece”, lo que permite suponer que se sumará como candidato a la testera de la ANFP.

“Hoy (ayer) he tomado una difícil decisión y después de mucho reflexionar, di un paso al costado de esta hermosa etapa que ha marcado un antes y un después en mi vida. Para nadie es un misterio que desde muy pequeño me ha apasionado el deporte y sobre todo el fútbol chileno y el desarrollo de sus clubes”, dijo el ex presidente de Curicó Unido.

“Esta pasión me llama para que volvamos a reencontrarnos. Mi querido fútbol también se ha visto afectado y estoy seguro que puedo aportar de manera muy importante para que vuelva a levantar, destinando todos mis esfuerzos, experiencias y trabajo para alcanzar los consensos y poner al fútbol en el lugar de excelencia que se merece”, agregó Milad, quien contaría con el apoyo de los tres “grandes”.

Apuntó que “cumplí mi etapa como intendente y muchos podrán criticarme y no entender, pero no me juzguen, porque entregué todo día a día”.

CANDIDATOS

De esta manera, Milad asoma como casi seguro candidato a la testera de la ANFP, donde ya figura como una de las opciones confirmadas para la presidencia el timonel de Audax Italiano, Lorenzo Antillo.

Recordemos que además vienen sonando otros nombres como Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro; Juan Tagle, presidente de Cruzados, y Jorge Contador, mandamás de Coquimbo.