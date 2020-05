ANFP y gobierno coinciden: “Sería razonable reiniciar los entrenamientos en junio”

Una nueva reunión para avanzar en el protocolo para el regreso a las competencias sostuvo ayer la comisión “Retorno al Fútbol” de la ANFP y, según el gerente de ligas profesionales Rodrigo Robles, se llegó a la conclusión que es “razonable” volver a las prácticas en junio.

“Si seguimos la evolución de la pandemia -que es dinámica y distinta dependiendo del país- como también las experiencias en otras ligas que ya han comenzado a entrenar, es razonable pensar que podríamos reiniciar los entrenamientos en el mes junio y jugar algunas semanas después, dependiendo obviamente de las condiciones de salud y de la autorización sanitaria”, comentó en la web oficial de la entidad.

PROTOCOLO

Respecto al protocolo para los partidos, la comisión diseñó un proceso específico que contempla tres etapas: concentración, viajes o traslado y estadio. “Este documento estará en línea con las recomendaciones tanto de la autoridad sanitaria nacional como internacional”, precisó la ANFP.

“En los próximos días se entregará el apartado con las medidas e indicaciones específicas sobre la concentración de los equipos”, añadió.

Recordar que la comisión “Retorno al Fútbol” la integran Marcelo Espina (Colo Colo), René Rosas (Universidad de Concepción), Johann Giese (Iquique), Hernán Rosenblum (Ñublense), Cristián Ogalde (Magallanes) y Leonardo Zúñiga (Melipilla), además de la subcomisión médica que lidera el doctor Fernando Yáñez.

GOBIERNO

La ministra de Deportes, Cecilia Pérez, también dio su visto bueno y dijo al canal 24 Horas que la vuelta a los entrenamientos podría darse en junio, apuntando que el Campeonato Nacional podría reanudarse a mediados de julio o principios de agosto.

MORENO SE VA

Mientras tanto, el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, habría comunicado a los integrantes que quedan del mermado directorio, el tesorero Sergio Aguayo y el director Marcos Kaplún, que renunciará a su cargo.

“Moreno tomó la decisión cuando se enteró de la decisión de Jorge Yunge, ex timonel de Rangers, quien optó por rechazar la invitación a integrarse a la mesa directiva, debido a la polarización en el consejo de presidentes de los clubes”, aseguró ayer el portal de radio Cooperativa.

Agregó que el dirigente “comunicó su renuncia a los colaboradores más cercanos, aunque no será efectiva de forma inmediata, ya que zanjará asuntos administrativos que sólo él puede tratar como presidente de la entidad”.

“Una vez que finalice estos asuntos internos en la ANFP, que se espera ocurra dentro de los próximos días, se comunicará de forma oficial a los clubes profesionales su salida de forma pública. Concretada la salida de Moreno, la ANFP deberá fijar una fecha de elecciones para una nueva mesa directiva, y en un plazo de dos semanas presentar las listas con candidatos”, complementó la emisora.

Consignar que, tras las últimas renuncias, el directorio de la ANFP no tiene el mínimo de integrantes que exigen los estatutos, por lo que procede convocar a elecciones.