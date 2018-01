Angelo Araos casi listo en la “U” e Independiente tras Beausejour

El presidente de Antofagasta, Jorge Sánchez, reconoció ayer que Universidad de Chile está muy cerca de abrochar al joven volante ofensivo nacional Angelo Araos.

“Estamos en conversaciones más bien finales con Universidad de Chile, pero obviamente hay temas contractuales que todavía tenemos que finiquitar y ponernos de acuerdo. Pero si todo camina bien, probablemente ‘cerraremos’ en estos días”, afirmó el mandamás de los “pumas”, acotando que, si eventualmente no se concreta la operación por alguna traba de última hora, “esperaremos hasta el próximo mercado, porque honestamente no tenemos mayor apuro en que salga un jugador que es muy importante para nosotros”.

Dijo que Araos “se abrió a la idea de poder salir, aunque en un principio no era algo que deseara, pero a raíz de que no clasificamos a la Copa Sudamericana lo hizo pensar un poco más”.

El propio mediapunta de 20 años reconoció días atrás a Fox Sports Chile que “me encanta la idea de poder jugar en la ‘U’ y ojalá se dé, porque siempre es importante llegar a un club grande”.

OTRO VOLANTE

Otro nombre que ronda en la “U” es el volante argentino Gonzalo Castellani (30 años), perteneciente a Boca Juniors, pero que ha jugado las últimas temporadas en Defensa y Justicia de la primera división argentina. Sin embargo, no está claro si asoma como plan “B” o definitivamente Azul Azul piensa en dos mediocampistas de la misma cuerda.

En tal sentido, también ha sonado como enganche el mediocampista nacional César Pinares (ex Unión Española), quien viene de estar tres meses en el fútbol de Emiratos Arabes pero no consiguió adaptarse. Eso sí, Pinares igualmente interesa en Colo Colo y la propia Unión Española.

¿”BOSE” SE VA?

En tanto, el flamante campeón de la Copa Sudamericana, Independiente de Avellaneda, está nuevamente interesado en Jean Beausejour.

El técnico Ariel Holan, quien en su momento sonó para la “Roja”, quiere a un jugador de jerarquía en la banda izquierda para pelear el torneo local y la Copa Libertadores.

El equipo de Avellaneda ya quiso fichar a mediados de 2017 a “Bose” y ahora quiere volver a la carga, más aún tras la salida de Nicolás Tagliafico, lateral y capitán del equipo, quien emigró al Ajax de Holanda.

Desde Independiente ya se pusieron en contacto con el jugador para seducirlo, pero aún no presentan una oferta formal a la “U”.

CASO PEREIRA

En otro plano, Universidad de Chile y Peñarol llegaron a un nuevo acuerdo por el pase del volante de contención uruguayo Guzmán Pereira.

El calvo mediocampista continuará a préstamo en el conjunto “charrúa” hasta mediados de año, con sueldo a cargo de la “U”, y luego quedará libre.