Aránguiz: “No fui capitán ante Honduras por respeto a Bravo”

Charles Aránguiz reveló que rechazó la opción de portar la jineta de capitán de la Selección Chilena en el último amistoso ante Honduras (Paulo Díaz tuvo el brazalete en el revés 1-2), por respeto a la figura de Claudio Bravo, quien fue portero en ese compromiso y retornó a las nóminas de la “Roja” después de casi dos años de ausencia.

“El capitán siempre fue Alexis después de Gary (como ocurrió previamente en el 0-0 con Argentina). Yo no tenía pito que tocar. Ante Honduras, si no jugaba Claudio, hubiera sido un orgullo llevar la jineta de capitán, pero en ese momento yo no quise”, partió comentando el volante de Bayer Leverkusen en declaraciones que reprodujeron el CDF y Radio Cooperativa.

El “Príncipe” evitó entrar en detalles respecto al largamente comentado conflicto entre el meta y el volante Arturo Vidal. “Más allá de un problema que se generó con Claudio, yo lo respeto mucho a él como persona y como jugador. A mí me criaron de esa forma, entonces lo mejor era no faltarle el respeto a Claudio y por eso tomé la decisión de no ser capitán ante Honduras”, explicó.

Dijo que lo conversó con el entrenador Reinaldo Rueda, “pensando en que Claudio no jugaba y no tenía problemas, pero cuando vi que iba entre los once titulares decidí no ser el capitán. El profesor es una persona súper humana y entendió mi punto de vista”.

“EL CAPITAN

ES MEDEL”

En todo caso dejó claramente establecida su postura. “Faltan los muchachos que se integren (Vidal y Medel, entre otros, no fueron citados en la última pasada), entonces cuando estemos todos hay que dejar en claro el tema, pero hoy en día nuestro capitán tiene que ser Gary, por el error que no cometió Claudio, sino otras personas (comentarios de familiares del portero)… A lo mejor no se supo arreglar prontamente o de la mejor forma posible y todo error trae consecuencias. Es difícil mirar a Claudio como se le miraba antes. Pero hay que ir despacio, dando tiempo. Seguramente con tiempo se solucionarán las cosas”.

“Si llegan a estar todos, lo mejor es que pensemos en la Selección, nada más que eso. Si Claudio tiene que hablar con alguien, que salga de él mismo, que no sea presionado y si quiere hablar, que hable; sino, que se genere un respeto y demos lo mejor para la Selección”, complementó Aránguiz.

Acto seguido valoró el retorno del ex capitán. “Un tipo de la jerarquía de Claudio, que conoce el camarín, deja buenas sensaciones. Obvio que faltan muchos jugadores que deberían estar para aclarar ciertos puntos, pero que llegue Claudio, jugadores que hace tiempo no se ven, ayuda mucho a la Selección”, opinó.

PIDE A DIAZ

Tal como lo hizo en su momento el propio Bravo, Charles Aránguiz pidió darle una oportunidad en el equipo de Rueda a Marcelo Díaz, quien no ha sido considerado en todo el proceso del colombiano pese a que viene destacando en la Superliga Argentina y es un histórico bicampeón de América.

“El jugador que está pasando por un buen momento merece una oportunidad en la Selección, porque es más fácil y va a ayudar. Marcelo está en una liga muy competitiva, haciéndolo muy bien, no es fácil, entonces merece tener una oportunidad. No soy quién para decir que tiene que estar, pero creo que debe tener una oportunidad”, finalizó el “Príncipe”.