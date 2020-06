“Arbitrar es para mí como jugar un partido”

Nació en Huailahué, provincia de Palena, y desde los cinco años vivió en Llaullao, a unos 5 kilómetros de Castro, siempre en la Región de Los Lagos. Cuando en 1979 viajó a Punta Arenas para cumplir con el servicio militar en el regimiento blindado Ojo Bueno, nunca pensó que sería para echar raíces. “Venía a eso y al final me quedé toda la vida”, enfatiza Salustio Hernández, uno de los rostros más conocidos del referato magallánico.

Su espigada figura (estatura 1,87) no pasa inadvertida, como tampoco el carácter afable que le ha permitido granjearse el respeto del medio con una corrección e imparcialidad a toda prueba a través de sus 36 años de trayectoria, sin necesidad de histrionismo ni mucho menos prepotencia para ejercer la autoridad.

“CARIÑO TREMENDO”

“He sido un tipo con mucha suerte. Tuve siempre una cooperación impresionante del público, los jugadores, la gente sobre todo. Es un cariño tremendo. Voy en la calle, ‘profe’ para dónde va, lo voy a dejar’… No sé qué he hecho para que la gente me tenga esa simpatía”, grafica Salustio, quien ha recorrido prácticamente toda la región arbitrando partidos de fútbol, futsal, babyfútbol y en su momento fútbol de salón.

Una decena de Campeonatos Nacionales y Zonales Sur; Regionales de Clubes y torneos de Asociaciones al por mayor, han sabido de su convicción por impartir justicia en el fútbol.

Hoy, con 59 años de edad, son cada vez menos recurrentes sus incursiones en fútbol, pero “todavía no me retiro”, aclara.

De hecho, pertenece a la agrupación de jueces que arbitra los torneos de la Asociación “18”, dirige las competencias bajo techo del Colegio Alemán (padres, apoderados y alumnos) y también presta servicios al Colegio Británico.

“NO SABIA ARBITRAR”

Salustio Atilio Hernández Cárdenas nació un 21 de noviembre de 1960. Tiene tres hijas y un pequeño de 7 años a quien “no le gusta el fútbol”.

Comparte la pasión por el arbitraje con su oficio de estibador en el Puerto de Punta Arenas, la ciudad que lo cobijó a fines de la década del ’70 y de la que nunca más quiso partir.

“El año 1982 vivía en la población Nuevo Horizonte y había una plaza donde los chicos iban a jugar. Un día yo estaba mirando y me pidieron si podía arbitrar el partido que era contra unos chicos de otra población. ¡Yo no tenía idea!… Pero acepté, aunque no sabía nada. Sólo cobraba los goles cuando veía que se abrazaban y celebraban. La ‘talla’ es que, empezando el segundo tiempo, a unos 50 metros de donde estábamos chocó una micro contra la casa de uno de los niños. Al final se fueron todos y me quedé solo en la cancha. Como vivía cerca, me hice el tonto y me fui para la casa”, recuerda Salustio.

DESTINO Y PASION

Esa experiencia fue un punto de inflexión. “Me quedé con la inquietud de saber lo que era arbitrar, aunque me di cuenta que no era fácil. Un día vi un aviso en la prensa de que la Asociación Punta Arenas iba a hacer un curso de árbitro. Fui, me gustó y empecé como asistente. Era el más nuevo entre 30 árbitros y en la final de ese mismo año, en 1984, ya fui asistente”, cuenta el referí, aludiendo al título que el Chile ganó a costa del Prat.

A través de los años, Salustio fue forjando un estilo más bien conciliador, de diálogo, “pero no aceptaba garabatos mal intencionados; dejaba jugar, sin embargo cuando un partido era muy apretado había que cambiar la forma para tranquilizar a los jugadores”.

A ratos habla así, en pretérito imperfecto, como dando por cerrada la etapa del arbitraje, pero insiste en aclarar que “todavía no estoy retirado” y que “llevo esto como una pasión”.

TIRANDO DIAGONALES

– ¿Cómo define su estilo de arbitraje?

– “Uno va pasando por etapas. Al principio, es enérgico y eso se debe a que no hay mucha seguridad en lo que se está haciendo. Evitas que te conversen mucho los jugadores, hay que mostrar tarjetas -la única forma de defenderse- y eso también refleja a veces que no estás preparado. Después vas aprendiendo a comportarte, estudiando reglamentos y leyendo libros de historias de árbitros, lo que también ayuda mucho”.

– ¿Quién ha sido el jugador local más complicado para “dirigir” en una cancha de fútbol?

– “Le tengo ‘buena’ y respeto a Freddy Caibul (padre). Era un jugador extraordinario para hacer goles, para liquidar partidos, pero también era muy ‘despierto’, incomodaba mucho… No insultaba nunca, sin embargo iba y le refregaba al árbitro: ‘Te equivocaste…’. Al final todos nos enojábamos con él. El defensa, el ‘lineman’, yo… Pero resulta que muchas veces tenía razón. Por ejemplo, en los ‘off side’ Freddy ‘leía’ el pase, empezaba a correr y cuando tomaba la pelota estaba a tres o cuatro metros de la defensa… En eso el tipo era el mejor. Era un jugador complicado y muy inteligente; sabía como ir contra su marcador, sabía cuando enfrentaba a uno que era ‘chuletero’, lo provocaba y después te iba a advertir que le iban a pegar”.

– A propósito, ¿el jugador que más pegaba y el más “cooperador”?

– “Había muchos que daban. Entre los más viejos, (Raúl) el ‘Fierro’ Martínez, Martín Villarroel. En cuanto a los buena onda y cooperadores también había muchos, como los hermanos Ovando (Sandro y Julio). También estaban esos jugadores bien hombrecitos para jugar, esos que pegan y reciben callados, como por ejemplo Nelson Velásquez, (Miguel) ‘Condoro’ Miranda. No ‘lloraban’ y eso para mí también es un jugador cooperador”.

– ¿Y el garabato más fuerte que ha recibido?

– “Más que un garabato, yo diría que da igual cuando te insultan 200 ó 500 personas juntas. Eso no me molesta. El garabato más feo para mí es que me insulte una persona que yo conozco, con la que haya conversado en ocasiones, que sea cercano o un amigo mío y resulta que haciendo barra por un equipo te insulta. Eso no lo acepto”.

– ¿Algún grito desde la tribuna que le provocó risa?

– “Una vez en la ‘18’ un grupo de mujeres de una barra me estaba insultando y cuando interpretaron que yo había favorecido a su equipo con un cobro me gritaron: ‘No importa mi amorcito, sigue equivocándote no ma’, después vamos pa’ mi casa’ (risas)…”.

CRITICA A ARBITROS

– ¿A quién le mostraría tarjeta roja hoy?

– “Yo saco la tarjeta roja cuando veo que nosotros como árbitros no estamos haciendo bien las cosas o las hacemos por maldad… Como uno conoce el tema, he visto colegas que entran a la cancha preocupados de perjudicar a algún jugador y me hago responsable de decir eso”.

– ¿Está hablando de predisposición para perjudicar a un futbolista o un equipo?

– “Más que nada a un jugador… Por ejemplo, alguno que molestó al árbitro en un partido anterior o le dijo algo después del partido. Entonces, al próximo entra con la intención de enfocarse en eso”.

ESCAPANDO DE PORVENIR

– ¿Ha sentido miedo dentro de una cancha?

– “Una vez, en la década del ’90, fui a Porvenir a arbitrar por el Regional. Jugaba ‘Fueguino’ con San Felipe, eran pocos los colegas que querían ir allá y yo era uno de los más antiguos. Iban 88 minutos, empataban a cero y se produjo un gol del local. Si me preguntas hoy, para mí ese gol fue bien concebido, pero el asistente me levantó la bandera avisando que un jugador de ‘Fueguino’ estaba adelantado. Le pregunté para confirmar, me dijo que sí, que influyó en la jugada y anulé el gol. Al final terminaron cero a cero y en los penales ganó el equipo visitante…”.

“La gente de Porvenir me esperó a la salida, conté como 12 carabineros, pudimos entrar a la caseta y la querían dar vuelta… Después nos avisaron que no podíamos volver en barcaza (cruce Bahía Chilota – Tres Puentes) porque nos estaban ‘esperando’. Al rato, los mismos carabineros nos dijeron que el bus del equipo visitante nos estaba esperando a 2 kilómetros de Porvenir (para volver por el cruce Bahía Azul – Punta Delgada). Así, llegamos como a las 2 de la mañana a Punta Arenas, todavía con los chuteadores y el pantalón corto puestos”.

– Debido a incidentes como el mencionado, ¿dudó alguna vez en seguir arbitrando?

– “No, no. El arbitraje es una pasión para nosotros. Uno es como un futbolista frustrado, una persona fanática del fútbol pero que nunca tuvo las condiciones ni el tiempo para practicarlo. Entonces, arbitrar es para mí como jugar un partido, lo disfruto, no me importan los equipos, no tengo preferencias, lo que me importa es que sean buenos jugadores, correctos. Ese es mi partido”.

– Pero en el fútbol profesional seguramente tiene un club preferido…

“Sí, soy hincha de Colo Colo”.

RETIRO Y PANDEMIA

– ¿Hasta cuándo le gustaría arbitrar?

– “De alguna forma estoy en retirada, pero mientras pueda andar bien bajo techo, quiero seguir hasta que el fútbol me diga: ‘hasta acá llegas’. Tal vez un par de años más”.

“Antes de todo esto (la pandemia) venía arbitrando los torneos de padres y apoderados y alumnos en el Colegio Alemán, desde hace como 15 años. También estoy en el torneo adulto de la Asociación 18 de Septiembre y arbitro en el Colegio Británico (padres y apoderados) siempre con Juan Henríquez, quien ha sido mi pareja arbitral durante muchos años. De hecho, junto a él estuvimos a cargo como 24 años del torneo laboral de fútbol y también de babyfútbol y lo entregamos hace unos cuatro años”.

– ¿Cómo le ha afectado la pandemia y como consecuencia la inactividad?

– “Mucho. En este tiempo hubiese estado arbitrando bajo techo. Dirigía de 2 a 6 de la tarde en el Alemán, era prácticamente como un sueldo mínimo pero trabajando cuatro o cinco días al mes. Entonces, influye mucho. No voy a decir que lo he pasado mal, no me quejo, pero afecta”.