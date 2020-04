Argentina evalúa cerrar la Superliga sin campeón

Futbol, River Plate vs Boca Juniors Quinta fecha, Super Liga de Argentina El jugador de Boca Juniors Jan Hurtado, derecha, disputa el balon con Paulo Diaz de River Plate durante el partido de Super Liga de Argentina en el estadio Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires, Argentina. 01/09/2019 Javier Garcia Martino/Photogamma/Photosport Football, River Plate vs Boca Juniors 5th date, super league 2019-2020 Boca Juniors players Jan Hurtado, right, battles for the ball against Paulo Diaz of River Plate during the super league football match held at the Antonio Vespucio Liberti in Buenos Aires, Argentina. 01/09/2019 Javier Garcia Martino/Photogamma/Photosport