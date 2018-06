Argentina y Sampaoli se juegan la vida en el Mundial

Llegó la hora de la verdad para Argentina en Rusia 2018. La “Albiceleste” se juega la clasificación y algo más esta tarde (15 horas, de Magallanes) ante Nigeria en el marco de la tercera y última fecha de un grupo “D” que ya tiene en octavos de final a Croacia, elenco que a su vez anuncia seis suplentes para el partido que jugará en paralelo ante Islandia.

El cuadro trasandino y su entrenador Jorge Sampaoli llegan al encuentro de hoy vapuleados por la prensa argentina y en medio de rumores de quiebre en la interna, por lo que una eventual eliminación sería catastrófica.

Es que el miedo de quedar fuera en la fase grupal tiene a los argentinos con los nervios de punta. Y no es para menos, puesto que el equipo está obligado a ganar hoy y a la vez debe esperar que Islandia no pase de un empate frente a Croacia.

Esa es la combinación a priori más simple que le sirve a Argentina. Pero veamos como está la tabla cumplidas dos fechas:

1.- Croacia 6 puntos (dif.+5, clasificado).

2.- Nigeria 3 (dif. 0).

3.- Islandia 1 (dif. -2).

4.- Argentina 1 (dif. -3).

UNA “FINAL”

Sampaoli habló ayer en conferencia de prensa. “Tenemos que hacer un partido de mucho corazón, de mucha cabeza. Mañana (hoy) Argentina va a arrancar el Mundial en relación de su necesidad de ganar. Tenemos que ganar cinco partidos para llegar a la final, mañana (hoy) es el primero”, aseguró en conferencia de prensa en el estadio de San Petersburgo.

El seleccionador argentino, cuyo equipo necesita ganar sí o sí (y hacerlo por dos goles más de los que consiga Islandia si ésta derrota a Croacia) no quiso confirmar la alineación que utilizará contra Nigeria. Menos adelantó si cambiará o no al portero Willy Caballero por Franco Armani, quien según la prensa y los hinchas debe ser el titular.

“Estuvimos entrenando algunas particularidades. Más allá de que tengo el equipo en la cabeza, no quiero dar el ‘once’ porque no se lo comuniqué a los jugadores todavía, pero ensayamos distintas variantes y prefiero no comunicarlo en el día de hoy (ayer)”, explicó Sampaoli.

LA INTERNA

El entrenador de la “Albiceleste” reconoció que ha vivido “una semana difícil” después de caer por 0-3 ante Croacia, una derrota que le “golpea” porque obliga “a ganar en la última fecha y depender de otro resultado”.

“Con respecto a situaciones (supuesto quiebre entre cuerpo técnico y plantel), yo no puedo aclarar cosas que desconozco y que no existieron. A veces te hacen sentir como un delincuente porque perdiste un partido…”.

“Estoy convencido que mañana (hoy) el equipo va a salir a la cancha con mucha energía para ganar y nada más… No me quedan más situaciones que analizar. Sólo pensar que tenemos que hacer un partido de mucho corazón y mucha cabeza”.

En cuanto a las reuniones entre él y algunos jugadores que fueron captadas por medios argentinos, insinuando que los referentes están armando la alineación para hoy, Sampaoli expuso: “Fueron cosas privadas y no me parece que se tengan que saber. Cuando se pierde hay acusaciones recíprocas entre el que proyecta y el que ejecuta. Se habló de frente, por el bien de la Argentina”.

Finalmente, sobre Nigeria advirtió que ha utilizado diferentes sistemas y además marca “diferencia física” en los segundos tiempos, por lo que será “un rival difícil” si no dominamos el partido”.

DT DE NIGERIA

El seleccionador de Nigeria, el alemán Gernot Röhr, aseguró que saldrán con todo en busca de la clasificación. “Adoramos a este jugador (Messi), todo el mundo lo adora, yo personalmente y mis jugadores. Pero para nosotros la cuestión no es si es su último Mundial o no, sino clasificarnos. No estamos aquí para ver cómo juega Messi, sino para conseguir un resultado, somos profesionales y defendemos los colores de Nigeria. En el fútbol no hay piedad ni compasión y no le vamos a regalar nada a ellos”, afirmó en conferencia de prensa.

“Estamos en la ‘pole position’ de la final de nuestro grupo. Tenemos tres puntos y Argentina uno, y todo el mundo sabe sumar. Somos profesionales, tenemos una aptitud optimista y siento que mis jugadores tienen hambre. El único problema es que tuvimos un día menos de recuperación”, manifestó.

GRUPO “C”

Por la mañana se definirá el grupo “C” con los partidos Francia – Dinamarca en Moscú y Australia – Perú en Sochi, ambos a partir de las 11 horas (de Magallanes), correspondientes a la tercera y última fecha. Así están las posiciones:

1.- Francia 6 puntos (dif. +2).

2.- Dinamarca 4 (dif. +1).

3.- Australia 1 (dif. -1).

4.- Perú 0 (dif.-2).

Un empate les permitirá a los galos abrochar el primer lugar del grupo “C” para enfrentar eventualmente en “octavos” al segundo del “D”.

Asimismo, el que termine segundo en la zona “C” se medirá en la ronda de los 16 mejores con el ganador de la “D”.