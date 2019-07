Arias: “Cada partido de aquí a fin de año es una final para la U”

Una golondrina no hace verano. Ese es el refrán que mejor grafica la postura de Alfredo Arias para advertir a sus dirigidos que, de cara al segundo semestre, el riesgo de descenso sigue latente.

Es que el técnico de Universidad de Chile prefiere la mesura cuando le preguntan si la “U” ya dejó atrás la crisis futbolística que le tuvo colista en el Campeonato Nacional durante la primera mitad del año.

Seis partidos en calidad de invicto (tres empates y la misma cantidad de triunfos) ha hilvanado el cuadro azul en sus últimas presentaciones entre el Nacional y la Copa Chile.

Esto le permitirá volver del receso momentáneamente fuera de la zona de descenso y, en lo inmediato, con buena opción de sellar hoy su paso a los cuartos de final del certamen copero.

ANTE TEMUCO

En medio de este panorama, la “U” recibe esta tarde desde las 16 horas (de Magallanes) a Temuco en el estadio Nacional, donde un empate le basta para meterse entre los ocho mejores de la Copa Chile, esto gracias a la victoria por 1-0 que consiguió en la ida en el “Germán Becker”.

“No hemos salido de la crisis aún, pero hemos sabido llevarla y aguantarla. Hay que tener los pies sobre la tierra, tomando en cuenta que estamos en una gran institución, pero que debemos hacerlo muy bien para mantenernos”, comentó ayer el DT uruguayo en conferencia de prensa.

En lo inmediato, Arias apuesta a ganar en casa, algo que viene costando en el último tiempo. “Siempre hemos estado en ventaja pero al final se nos complica todo. Ya se nos dará… Lo que sí está claro es que, para la ‘U’, cada partido de aquí a fin de año es una final”, subrayó.

REFUERZOS

En materia de refuerzos, el técnico azul destacó el retorno del “histórico” central Osvaldo González (Toluca de México) y el ariete argentino Marcos Riquelme (Bolívar de Bolivia).

“Osvaldo es el jugador elegido de mutuo acuerdo entre la dirigencia y nosotros, más no puedo decir, por él habla su trayectoria. Hizo bien las cosas en su carrera y será un buen aporte, al igual que Marcos. Ahora está en ellos adaptarse y relacionarse con el plantel, tanto en lo futbolístico como en lo personal”, comentó Arias. Ambos no serán considerados hoy frente a Temuco.

CASO HENRIQUEZ

Además, se refirió a la situación de Angelo Henríquez, a quien el club quiere vender o “prestar” debido al alto costo de su sueldo. Esto, eventualmente, permitiría ir por un tercer refuerzo.

“Es parte del plantel, entrena muy bien y contamos con él… Todo lo otro tiene que ver con las partes involucradas en el tema. Tal vez el club, por los problemas económicos, busca alivianar un poco la carga, no lo sé… En lo que a mí respecta, yo cuento con él. Todo jugador tiene que pelear por un puesto y él lo está haciendo, pero no sólo ahora porque llegó Marcos Riquelme, sino que siempre”, explicó su postura el DT, asegurando que “mi relación con él es muy buena, pero no depende de mí, hay que consultar a las partes. A lo mejor él quiere jugar más, también están las personas que lo representan, y lo que quiere el club, con sus problemas económicos”.

¿Y ARANGUIZ?

Mientras tanto, el director deportivo de Azul Azul, Sergio Vargas, salió al paso de las informaciones que ligaban a Pablo Aránguiz con el cuadro azul y desmintió que haya habido acercamientos con el mediocampista chileno del Dallas de la MLS estadounidense. “No hemos sostenido ningún contacto para contratarlo. No está en los planes por este momento, es un buen jugador, pero no el que pretende la ‘U’. Quiero desmentir todos los rumores, todas las noticias que han salido. Me sorprenden porque no ha habido ninguna negociación”, afirmó.

Mientras tanto, Arias toma palco. “No le doy importancia al tercer refuerzo porque es algo que está en el aire. Dar un mensaje que estamos buscando otro jugador sería contraproducente. Mi foco es entrenar con los que están, sin hacer mucho cálculo de que venga un tercero o no, porque mañana (hoy) tenemos una final y hay que ganarla”, finalizó.

ALINEACION

Para la revancha de esta tarde frente a Temuco, la “U” formaría con Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Rodrigo Echeverría, Diego Carrasco; Gonzalo Espinoza, Rafael Caroca; Nicolás Oroz; Sebastián Ubilla, Nicolás Guerra y Leandro Benegas.