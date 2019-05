Arias logra su primer triunfo y la “U” escapa por ahora del descenso

Alfredo Arias logró ayer su primer triunfo bajo el mando técnico de Universidad de Chile al derrotar por 4-2 a Iquique en el estadio Zorros del Desierto de Calama, donde los celestes ejercieron la localía en la 14ª fecha del Campeonato Nacional.

El cuadro azul no ganaba un partido desde el 2 de marzo, cuando goleó 3-0 a Huachipato con Frank Darío Kudelka en la banca, sin embargo tras caer a continuación en la cuarta jornada frente a Unión Española (1-2) el cordobés fue despedido.

En ese momento asumió el uruguayo Arias, pero hasta ayer no sabía de victorias, registrando un pobre saldo de cinco empates y cuatro derrotas que tenían a la “U” en el fondo de la tabla.

Con los tres puntos logrados en el norte, el conjunto azul escapó momentáneamente de la zona de descenso (bajan dos) para ubicarse 13º junto a Cobresal y Universidad de Concepción y al menos cerró el semestre con una mirada más optimista de cara al receso por la Copa América 2019.

INTENSIDAD

De entrada el elenco universitario mostró una intensidad pocas veces exhibida durante el torneo, abriendo el marcador a través de Gabriel Torres a los 3 minutos, otra buena noticia para los azules considerando la sequía que arrastraba el panameño desde el año pasado, cuando anotó 15 goles y se ubicó en el podio de los artilleros defendiendo la camiseta de Huachipato.

Dos minutos después aumentó Nicolás Oroz. El enganche argentino sigue mostrando credenciales para transformarse en el “10” que necesita la “U”.

El desconcierto se apoderó de los dirigidos de Pablo “Vitamina” Sánchez, pero a pesar de eso consiguieron una leve reacción que les permitió descontar gracias a Matías Donoso a los 15′.

Sin bajar el ritmo, los azules desequilibraron en mayor medida por las bandas, pudiendo haber aumentado la cuenta de no ser por el portero local Sebastián Pérez.

COMPLEMENTO

En la segunda etapa la “U” sostuvo su hegemonía en cancha con la posesión del balón y Gonzalo Espinoza acentuó la diferencia a los 47′.

Cuando el partido entraba en la recta final y los celestes estaban jugados en ataque, Leandro Benegas sentenció la goleada vía contragolpe (72’).

Justo antes de los descuentos (89’), Donoso ejecutó de buena forma un lanzamiento penal para maquillar el marcador.

Ambos cuadros prepararán ahora su debut en la segunda fase de la Copa Chile. Los azules visitarán el 8 de junio a Rangers e Iquique jugará con San Marcos de Arica este jueves 30 de mayo.

ALINEACIONES

Iquique (2): Sebastián Pérez; Matías Blázquez, Wilson Piñones, Mauricio Zenteno, Andrés Imperiale; Pablo Corral (58′ Braulio Leal), Alan Moreno (58′ Jacobo Kouffaty); Juan Pablo Miño, Rodrigo Castro, Misael Cubillos (74′ Diego Fernández); y Matías Donoso.

U. de Chile (4): Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Rodrigo Echeverría, Jean Beausejour; Rafael Caroca, Gonzalo Espinoza (79′ Nicolás Guerra); Nicolás Oroz; Sebastián Ubilla (74′ Jimmy Martínez), Gabriel Torres (57′ Pablo Parra) y Leandro Benegas.

ARIAS “RESPIRA”

“Es un triunfo que merecimos haber conseguido antes. Debimos ganar a Coquimbo y el superclásico, pero nos empataron. Sentía que el equipo estaba bien”, comentó Arias.

En esa línea, agregó que “la ‘U’ tiene gente muy valiente, sus jugadores, sus hinchas y siento que estamos en una buena senda”.

El técnico azul se molestó al ser consultado si la victoria espanta los rumores de despido que rondaban el CDA de cara al receso. “No está en mi esa decisión. No está en mi rendirme y menos en la ‘U’, que tiene una historia de nunca entregarse. Me he dedicado a ver la historia de esta camiseta y he visto que las grandes victorias se han dado porque en los momentos difíciles salieron adelante con valentía”, aseveró.

Por último, agradeció a “la gente que dirige los destinos de la ‘U’, a los jugadores y la hinchada. El de hoy (ayer) fue sólo un partido, falta mucho y desde ya hay que pensar en el próximo rival”.

DOS EMPATES

La jornada de ayer continuó con dos empates. En el “Ester Roa”, Universidad de Concepción resignó un empate 1-1 con O’Higgins que le deja por ahora penúltimo, en zona de descenso, mientras que los celestes están sextos.

Bajo una lluvia intensa abrió la cuenta la visita a través de José Luis Muñoz (9′) y en la segunda etapa igualó Patricio Rubio (62’). Luego fue expulsado el rancagüino Raúl Osorio por doble amonestación (76’) y sobre el final el penquista Josepmir Ballón (86’, roja directa).

En el estadio La Granja, Curicó igualó también 1-1 con Palestino. Abrió la cuenta el elenco “árabe” gracias a un penal convertido por Luis “ Mago” Jiménez (54’) y los “torteros” igualaron a través de Matías Cavalleri (60’).