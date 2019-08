Arias: “Mi cargo está en riesgo desde hace mucho”

Universidad de Chile recibirá esta noche a Audax Italiano en el estadio Nacional (21 horas, de Magallanes) con la obligación de lograr un triunfo para comenzar a salir de la zona de descenso, justo cuando se inicia la segunda rueda del Campeonato Nacional.

A todas luces se trata de una presión que complica a los jugadores azules, no sólo por la delicada situación en la tabla, sino también por los rumores que surgieron durante la semana sobre la continuidad del técnico Alfredo Arias, quien podría ser desvinculado si no logra un triunfo.

“No se informó nada de eso… Mi cargo está en riesgo desde hace mucho, desde que perdimos los primeros partidos, no pudimos ganar y quedamos en una situación incómoda, pero no me distrae lo que pasó ni lo que pueda pasar, mi atención está en el equipo, en entrenar día a día y corregir los errores que nos impiden ganar”, comentó el DT uruguayo, quien en los ocho partido que ha dirigido en el torneo apenas ha conseguido una victoria.

Arias, en todo caso, prefiere ver el vaso medio lleno y habla de ocho partidos sin derrotas, pero incluyendo los que la “U” jugó en la Copa Chile contra equipos de Primera “B”. “Sobre esa base me tengo que apoyar para que mi equipo gane confianza y la mantenga. Está claro que no es el equipo que quiero ver pero debemos lidiar con una situación mala en la que nos metimos nosotros mismos”, apuntó Arias.

“Si me dejo llevar por lo que opinan otros, por la situación en la tabla, entro en una desesperación y no es lo mío. Jamás miro la tabla antes de enfrentar un partido o un campeonato…”, complementó.

CON OROZ

Y RIQUELME

En lo futbolístico, el entrenador azul adelantó que hoy podrá contar con Nicolás Oroz (superó una molestia de retina producto de un pelotazo) y el refuerzo Marcos Riquelme, ariete argentino que en el empate 1-1 con Palestino ingresó en la segunda etapa pero esta noche será de la partida.

Riquelme dejará en la banca a Leandro Benegas, mientras que en el mediocampo la novedad sería el volante Camilo Moya, en desmedro de Rafael Caroca.

Otro que podrá jugar es Matías Rodríguez, pues la ANFP aclaró que tiene cuatro amarillas y no cinco, por lo que aún no está suspendido por acumulación de amonestaciones.

ALINEACION

De esta manera, la “U” formaría con Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Lucas Avendaño, Osvaldo González, Diego Carrasco; Camilo Moya, Gonzalo Espinoza; Nicolás Oroz; Sebastián Ubilla, Marcos Riquelme y Nicolás Guerra.

Recordemos que están lesionados Johnny Herrera y Jean Beausejour, quienes quedarían a disposición recién la próxima semana. Tampoco fueron citados por problemas físicos Pablo Parra y Matías Campos López.

Quien irá a la banca sorpresivamente como arquero es Gonzalo Collao. El espigado meta formado en la cantera azul decidió partir al Extremadura de España, pero su salida se concretará recién a fin de año. “Me confirmó que se queda hasta diciembre y por eso lo puse en el lugar que corresponde”, explicó Arias.

ANALIZA A AUDAX

Sobre el rival de turno, el técnico de la “U” enfatizó que Audax Italiano es un equipo “con poca posesión y muy directo, así que hemos entrenado para contrarrestar eso, pensando en que hay que ir a buscar el partido y ganarlo”.

Consultado por la contratación de un tercer refuerzo, el técnico de los azules evitó hablar de puestos o nombres. Sólo comentó que “si llega, bienvenido, porque el plantel no es largo”.