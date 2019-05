Arias “se acordó” de Herrera

Como es habitual en la previa de cada partido, el técnico Alfredo Arias habló ayer en el CDA en la antesala de un choque en el que se jugará el puesto, contra Iquique, mañana en el estadio “Zorros del Desierto” de Calama (13,30 horas, de Chile).

Pese a que Johnny Herrera cuestionó su permanencia en el cargo durante la semana en entrevista concedida a Fox Sports, el técnico decidió citar al emblemático portero y capitán, quien -recordemos- no fue considerado por el DT en los dos últimos partidos, incluido el superclásico.

De partida, Arias tuvo que pronunciarse respecto a las críticas de Herrera. “No comento sobre opiniones. No diré si hablé con él. A veces el mensaje le llega a otra persona mal… No voy a hablar más del tema. Herrera está citado y si le toca jugar lo hará, y si no, no lo hará, igual que con todos”, precisó el técnico.

Sobre su futuro, el DT reconoció: “Sé que mi plazo es siempre el domingo siguiente. A falta de resultados, seguramente la evaluación (de Azul Azul) se hará ahora…Ya no está en mi poder decir si continuaré o no como técnico, eso ya está en otras manos, pero yo quiero seguir”.

DURA CAMPAÑA

El estratega uruguayo no sabe de triunfos en la banca azul. Su cosecha es de cuatro derrotas y apenas cinco empates, con presencia en zona de descenso. “Si tuviera un gato, lo meto al ángulo cada vez que llego a casa… No tengo por suerte ningún animalito…Y como mi familia ha estado un poco lejos, me agarro conmigo mismo. No puedo estar feliz con lo que estoy viviendo, pero tengo que estar fuerte. Trato de dormir con opinión y estar tranquilo con mi consciencia. Si escuchara todo lo que dicen, tendría que haber sacado pasajes hace tiempo”.

Sobre el partido de mañana y las complicaciones por la altitud de Calama, Arias enfatizó que “no hay que hablarle a los jugadores de la altura, no hay que asustarlos. Vamos a ir este domingo a ganar”.

ANIVERSARIO

Universidad de Chile celebró ayer su aniversario número 92 con un cuadrangular inclusivo en el que niños con capacidades diferentes se lucieron jugando fútbol en las canchas del CDA.

El club recibió innumerables saludos a través de sus redes sociales, destacando los ex jugadores Marcelo Salas, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Juan Manuel Olivera, entre muchos otros.

Y no podía faltar el mismo Herrera, quien arengó a sus compañeros recordando una declaración suya cuando perdieron la final de ida del Apertura 2011 ante Universidad Católica (0-2). “Soy nacido y criado en este club y esta gente nunca se da por muerta… Me tocó mucho el otro día que hubiesen siete mil personas comprando entrada a las 7 de la mañana”, decía el meta en el video que publicó. Días después la “U” lo daba vuelta y ganaba 4-1, iniciando la exitosa era de Jorge Sampaoli.

“Esto somos nosotros, que las adversidades no nos cambien nunca… Vamos la ‘U’ mierda. Hoy y siempre!!!”, escribió ayer Herrera en su cuenta en Instagram.