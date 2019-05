Arias y plantel de la “U” serán evaluados tras el partido frente a Iquique

José Luis Navarrete, presidente de Azul Azul, ofreció ayer una conferencia de prensa junto a Sergio Vargas, integrante del comité deportivo de la “U”, para detallar los pasos a seguir en medio de la crisis futbolística que tiene a los azules en zona de descenso cuando ya se acerca el cierre de la primera mitad del Campeonato Nacional.

Recordemos que el torneo se interrumpirá este fin de semana luego de la 14ª y penúltima jornada de la primera rueda, para dar paso al receso por la Copa América que se jugará en Brasil del 14 de junio al 7 de julio.

La “U” visitará este domingo 26 a Iquique desde las 13,30 horas (de Magallanes) en el estadio Zorros del Desierto de Calama, donde los celestes ejercerán la localía.

EVALUACION

“La semana que viene evaluaremos al cuerpo técnico y jugadores. Buscaremos la mejor decisión para el segundo semestre en el club…”, apuntó el mandamás del equipo laico, sin confirmar ni descartar a Arias.

Insistió que “el técnico, en conjunto con el plantel, van a ser evaluados terminado el partido con Iquique. Seguramente la próxima semana nos sentaremos con Rodrigo (Goldberg) y con Sergio (Vargas) a evaluar no solamente el técnico sino al plantel en general, para tomar la mejor decisión y enfrentar la otra etapa del torneo”.

Asimismo, pidió dejar tranquilo a Arias. “Se ha instalado en el medio que tenemos que sacar al técnico… A él yo lo veo en nuestro campo deportivo, trabajando, comprometido, unido con los jugadores, tratando de sacar esto adelante”, expresó.

REFUERZOS

En cuanto al rearmado del plantel para el segundo semestre, Navarrete comentó: “Estamos claros de la escasez de recursos y apelaremos a la creatividad para obtenerlos. La idea es poner algunos jugadores en el mercado y también tratar de obtener recursos desde otras instancias para traer algunos refuerzos que hoy no los tenemos claros”.

“Se trabaja intensamente, los directores deportivos junto a la secretaría técnica, para ver las mejores opciones. Todos sabemos las debilidades que tenemos”, complementó.

Vargas, en tanto, sostuvo que “tenemos una dinámica permanente con Alfredo (Arias) para ver las diferentes posiciones, pero la evaluación final será después del partido con Iquique. Ahí podremos ser claros al ver nuestra situación en la tabla en relación a los errores que cometimos. Hay muchos factores que analizar y uno va pensando situaciones…”.

TRAS MORA

Entre los nombres que ya comienzan a sonar para reforzar al cuadro azul, se baraja la alternativa de ofrecer al panameño Gabriel Torres a cambio de Felipe Mora, hoy en Pumas de México y gestor a punta de goles del título local conseguido por la “U” en 2017.

El problema de dinero se agudiza por la división que existe en la dirigencia. Mientras algunos personeros quieren optar por la mesura a la hora de gastar luego de varios años de derroche, hay directivos que aspiran a invertir en refuerzos y así reducir al mínimo el riesgo de descenso.

Esto se suma a dineros que no cuadran con los precios del mercado. Es el caso de los préstamos de Nicolás Oroz y Sergio Vittor, por quienes se pagó un millón de dólares cada uno, siendo que en un inicio sólo costaban 300 mil de la moneda estadounidense. Ocurre que eran jugadores pretendidos por el anterior DT Frank Darío Kudelka, pero las negociaciones se enfriaron y luego que el despedido entrenador los exigiera, los montos de la operación subieron para -seguramente- llegar a manos de intermediarios.

¿SUENA RUSSO?

Mientras tanto, cada vez que hay cambios en la banca azul el nombre de Miguel Angel Russo vuelve a sonar, pues el DT argentino dejó un buen recuerdo dirigiendo a la “U” en 1996, cuando alcanzó las semifinales de Copa Libertadores y un error arbitral conspiró contra la posibilidad de ser finalistas.

Su ayudante Hugo Gottardi se refirió ayer a la posibilidad de que vuelva a la tienda azul, aclarando que por ahora no hay contactos. “Es dolorosa la actualidad de la ‘U’. No me gusta verla tan abajo, pero el fútbol es así: a veces estás arriba y otras abajo. Sé que saldrán adelante por lo grande que es el club”, dijo de entrada el “escudero” de Russo, actualmente en Alianza Lima, donde han tenido que lidiar con las críticas por una discreta campaña.

El asistente reconoció que “siempre nos gustaría volver a la ‘U’… Recuerdo el día en que tuvimos que dejar el club, fue por el cáncer que sufría el suegro de Miguel. Estábamos cómodos en Chile y la ‘U’ nos había ofrecido renovarnos el contrato, pero Russo debió volver a Argentina por ese motivo y nosotros lo seguimos. Desde el día en que nos fuimos, hemos querido volver”.

Eso sí, Gottardi dijo que “a mí al menos no me han contactado, no sé si a Miguel Angel, habría que preguntárselo a él… Sí recuerdo que en años anteriores nos llamaron de la ‘U’ y cuando mostraron más interés fue el 2002, pero estábamos en Morelia de México. Las veces que el club ha buscado técnico nosotros hemos estado ocupados y cuando estamos disponibles, la cabina de la ‘U’ está ocupada. Ojalá que ahora se pueda dar, sería bonito…”.