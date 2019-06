Arquera chilena elegida la figura pese a goleada de Estados Unidos

Tal como se espera, Estados Unidos goleó ayer por 3-0 a Chile en la segunda fecha -grupo “F”- del Mundial de fútbol femenino adulto que se está desarrollando en Francia.

El elenco que es número uno en el Ranking Fifa venía de propinarle un aplastante 13-0 a Tailandia y ante la “Roja” bien pudo haber concretado otra “boleta”, sin embargo lo impidió la destacada arquera chilena Christiane Endler, quien según las estadísticas oficiales evitó el gol en ocho claras ocasiones.

Endler, portera del París Saint Germain, ya había mostrado su calidad en el revés del debut ante Suecia (0-2) y ayer confirmó por qué es considerada una de las mejores del mundo bajo los tres tubos.

“Independiente del clima, Christiane Endler ha tenido increíbles salvadas en este Mundial hasta ahora”, comentó la página oficial de la Fifa, eligiéndola como “la mejor jugadora del partido” pese a los goles que consiguieron Carli Lloyd (11’ y 35’) y Julie Ertz (26’). Consignar que Lloyd malogró un lanzamiento penal que salió desviado (80’).

SUMA ELOGIOS

Varios medios del mundo resaltaron el desempeño de Endler. El sitio en español de la BBC aseguró que la meta nacional “produjo varias salvadas excelentes en una asombrosa actuación”.

The New York Times apuntó que “sólo un tremendo esfuerzo de la portera de Chile evitó una goleada mayor”, al tiempo que el ex jugador de la selección estadounidense, Alexis Lalas, afirmó en su cuenta de Twitter que “es la mejor arquera del mundo”.

Incluso la ex arquera estadounidense Hope Solo elogió a la chilena en las redes sociales. “Endler no es del promedio… Es espectacular. ¿Alguien cree que está jugando en un arco más pequeño?…”, apuntó la encargada de defender el arco de las “Stars” en su título planetario de 2015 y además medallista de oro en los Juegos Olímpicos 2008.

ENTRENADORA

Asimismo, la seleccionadora de Estados Unidos, Jill Ellis, felicitó a la arquera chilena. “Endler estuvo fantástica. La conocíamos y es espectacular, una arquera de talla mundial. Chile demostró su magnífico espíritu, ellas lucharon duro y con ese ánimo y esa arquera siempre van a mantener al equipo en el partido”, enfatizó.

La aludida prefirió enfocarse en lo colectivo. “Todavía tenemos chances y lucharemos hasta el final. Buscaremos los tres puntos ante Tailandia para ojalá clasificar o al menos terminar bien”, dijo la capitana nacional.

A su turno, el entrenador José Letelier comentó: “Estoy contento con lo que han hecho mis jugadoras. Más allá del resultado, mostraron coraje y valentía, y tuvimos una arquera que nuevamente nos solucionó muchos problemas. Ahora vamos a enfrentar a Tailandia con la mejor actitud posible”.

¿COMO CLASIFICA?

El Mundial tiene seis grupos y a octavos de final avanzarán los dos primeros de cada uno más los cuatro mejores terceros.

Para lograr el paso a la ronda de los 16 mejores, de partida hay que derrotar a Tailandia por un marcador amplio para descontar la diferencia de 5 goles en contra de la “Roja”.

Luego se necesita que en dos grupos los terceros sumen menos de tres puntos y las mejores opciones son:

1.- Que Argentina empate con Escocia en el grupo “D”. De esa forma la “Albiceleste” quedaría tercera en su grupo con sólo 2 puntos.

2.- Que Camerún y Nueva Zelanda empaten y de esa forma el tercero de la zona “D quedaría con un punto.

Otras posibilidades apuntan a la diferencia de goles, por ejemplo, que Nigeria pierda por una buen diferencia ante Francia o que Australia o Brasil sean goleados ante Jamaica e Italia, respectivamente.

SUECIA GOLEA

Consignar que en el otro partido del grupo “F”, Suecia le propinó ayer a Tailandia un expresivo 5-1. Así quedaron las posiciones:

1.- Estados Unidos 6 puntos (dif. +16).

2.- Suecia 3 (dif. +6).

3.- Chile 0 (dif. -5).

4.- Tailandia (dif. -17).

La tercera y última fecha grupal de esta zona se jugará el próximo jueves 20 y contempla estos partidos, ambos a las 16 horas (de Magallanes): Estados Unidos – Suecia y Chile – Tailandia.