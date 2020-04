Arqueros de Iquique arrojan doping positivo

Dos de los tres arqueros del plantel de Deportes Iquique arrojaron doping positivo por consumo de furosemida.

Los metas Julio Bórquez y Luis Sotomayor dieron positivo en un examen realizado en febrero pasado, por ende, el elenco nortino decidió suspenderlos de manera provisoria y así lo informó durante la jornada de ayer.

“Estamos reuniendo los antecedentes necesarios para comprender la situación en forma integral y prestar el apoyo que sea necesario a nuestros jugadores en lo reglamentario”, apuntó el elenco celeste.

EXAMENES

“Para que no quede ninguna duda de su integridad, los jugadores voluntariamente han pedido que nuestra institución los someta a exámenes para acreditar que no han consumido otra sustancia prohibida distinta a la que motiva el reproche. Por lo anterior, nuestro club contrató los servicio del Laboratorio Clínico de nuestra ciudad, Clinicum, que el día de hoy (ayer) tomó muestras, las analizó y concluyó que no existen sustancias prohibidas en los organismos de nuestros jugadores”, agregó el escrito.

A priori, los jugadores habrían consumido furosemida para “botar líquido” y “bajar de peso”, pero el problema es que este medicamento es utilizado igualmente para encubrir otras sustancias que están en el listado de doping.

“Confiamos en lo que nos han indicado nuestros jugadores, quienes nos han manifestado su total ausencia de culpa sobre conductas que pudieran atentar contra el juego limpio o utilización de sustancias para mejorar su rendimiento, estando dispuestos a colaborar con las autoridades fiscalizadoras y ante la Comisión Nacional de Control de Dopaje”, complementó el club.