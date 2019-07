Arturo Vidal: “El árbitro echó a perder el partido”

“Es difícil, jugar con árbitro así, quienes lo vieron de afuera darían mejor su opinión, pero adentro te echan a perder el espectáculo, no te dejan jugar, se calienta el partido. Los jugadores somos quienes hacemos el encuentro, no el árbitro. Incidió harto, quiso ser importante y no debería ser así”, afirmó Vidal.

“Por el arbitraje se calentó el ambiente y con dos jugadores menos el partido se complica. Pero ya está, que los árbitros mejoren nomás. Nosotros entrenaremos y nos prepararemos para lo que viene”.

Sobre los motivos para jugar el partido a pesar de venir con molestias, Vidal fue claro. “Traté de jugar y de no dejar al grupo. Creo que amo mucho a mi Selección y no podía faltar en este partido. Teníamos que dejar una buena imagen y ahora en vacaciones tendré tiempo para recuperarme. No estaba al cien por ciento, pero lo importante es aportar a este grupo. Ahora me voy tranquilo”.