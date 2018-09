Arturo Vidal: “No es difícil adaptarse al juego del Barcelona”

Arturo Vidal por fin tuvo ayer su estreno como titular por el Barcelona en el sorpresivo empate 2 – 2 en el estadio Camp Nou ante el Girona por la quinta fecha de la Liga Española.

Los goles “culé” fueron marcados por Lionel Messi (19’), tras gran habilitación de Vidal, y Gerard Piqué (63’), mientras que el uruguayo Cristhian Stuani (45’ y 51’) anotó para la visita.

Clave en el resultado fue la expulsión de Clement Lenglet (36’) que terminó perjudicando el planteamiento y también de paso a Vidal.

El mediocampista nacional tuvo un buen primer tiempo, destacando por la gran asistencia para Messi con la que abrió la cuenta.

Se le vio movedizo y participativo, llegando constantemente en ataque, sin embargo, la expulsión de Lenglet condicionó el partido y la participación del chileno.

Ante la salida de su compañero debió quedarse más contenido en el medio y ya en el segundo tiempo debió salir después que el Girona se pusiera en ventaja.

ADAPTACION

Vidal se mostró feliz por sus primeros minutos como titular, resaltando que “no es difícil adaptarse al juego del Barcelona, menos para mí, que he jugado en Bayern Munich, Juventus, con muchos estilos diferentes”.

“Cuando uno tiene calidad y se prepara, puede entrar en cualquier equipo. Salgo de una lesión y poco a poco iré agarrando el ritmo”, explicó, acotando que “el equipo realmente es muy fuerte, hay una competencia sana y con el pasar de los partidos vamos a estar todos a la misma altura”.

Finalmente deslizó una crítica por la expulsión de Lengent. “El Var es para ayudar y no para perjudicar. No puede pasar algo así porque condiciona todo el juego y esperemos que no vuelva a suceder”.

“Es difícil medir la actuación del equipo en un partido así, pero hasta la expulsión teníamos el partido dominado”, cerró.

RESULTADOS

Huesca 0 – Real Sociedad 1.

Rayo Vallecano 1 – Alavés 5.

Celta 3 – Valladolid 3.

Eibar 1 – Leganés 0.

Getafe 0 – Atlético Madrid 2.

Real Madrid 1 – Espanyol 0.

Levante 2 – Sevilla 6.

Villarreal 0 – Valencia 0.

Betis 2 – Athletic Bilbao 2.

Barcelona 2 – Girona 2.

Nota: Manuel Iturra estuvo en la banca de Villarreal, Fabián Orellana entró a los 67’ en Eibar (no anotó) y Guillermo Maripán jugó todo el partido en Alavés.

POSICIONES

1.- Barcelona y Real Madrid, 13 puntos.

3.- Alavés, 10.

4.- Celta, Atlético Madrid y Girona, 8.

7.- Sevilla, Espanyol, R. Sociedad, Getafe y Eibar, 7.

12.- Athletic Bilbao y Betis, 6.

14.- Villarreal, 5.

15.- Valencia, Levante y Huesca, 4.

18.- Valladolid y R. Vallecano, 3.

20.- Leganes, 1.