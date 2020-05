Aseguran que Paredes “mintió” en conflicto con Blanco y Negro

“Estamos dispuestos a no cobrar los premios de la Libertadores. Eso ya es ayudar al club, es ceder en un porcentaje alto, no voy a dar la cifra. Lo mismo una parte de la Sudamericana que no queremos cobrar. Estamos cediendo bastante…”.

Con esas palabras el capitán de Colo Colo, Esteban Paredes (foto), argumentó por qué no están dispuestos a ceder en la negociación con Blanco y Negro luego que la concesionaria alba se acogiera a la Ley de Protección del Empleo.

El tema se encuentra en proceso de mediación en la Dirección del Trabajo y, si bien el plantel acepta pactar un descuento en sus remuneraciones, exige que los montos sean devueltos en su totalidad, algo que ByN descarta de plano.

La negociación se encuentra en punto muerto y palabras han sacado palabras, especialmente de parte del goleador, quien ha disparado duro contra el presidente Aníbal Mosa y el vicepresidente Harold Mayne-Nicholls.

“NO HAY DEUDA”

El programa Los Tenores de Radio ADN aseguró ayer que desde la interna de la concesionaria aclararon que los premios a los que alude Paredes ya están cancelados a los jugadores. “Me comentan que no existe ninguna deuda por premios de Copa Libertadores pendientes ni se puede negociar por los premios futuros de esta Copa”, afirmó el periodista Juan Vera.

La versión que surgió desde ByN sostiene que el delantero “está mintiendo”, lo que suma una nueva arista al agitado y quebrado ambiente de Colo Colo en medio del parón y la crisis sanitaria.

“Es muy grave lo que dice (Juan Vera), porque entonces Paredes mintió. Dijo que resignaron los premios de la Libertadores y la Sudamericana, y si no existe esa deuda, hay un punto que aclarar”, intervino Juan Cristóbal Guarello.

Sentenció que “ya sonaron muy raras (las palabras de Paredes), porque el premio por clasificar a la Sudamericana fue el año anterior. O por el triunfo que se obtuvo en Ecuador”.

MAS CRITICAS

Por su parte, el periodista Francisco Caamaño criticó en radio Agricultura a Paredes por disparar entre líneas contra Mayne-Nicholls al afirmar que “gente que lleva seis meses se toma el club…”.

“¿Por qué no lo nombra?… Tiene la suficiente espalda para decir quién es. Todos sabemos de quién habla ¿por qué esconder el nombre? Si tú le estás diciendo a alguien que se está adueñando del club di: ‘Harold se está adueñando del club’, enfréntalo públicamente, pero esto de tirar la piedra y esconder la mano no habla bien de Esteban Paredes”, partió diciendo.

“Si Paredes quiere ir con la verdad que diga el nombre de la persona que está interpelando. Si no se atreve, ¿qué le queda al resto de jugadores de Colo Colo? Eso es lo que me llama la atención, cómo Paredes no tiene la valentía de enfrentarlo mano a mano y decir públicamente: ‘el que nos está perjudicando en este arreglo es Harold Mayne-Nicholls’ ¿tanto miedo le tiene?…”, enfatizó Caamaño.

JUGADORES

EMPODERADOS

El periodista también dejó entrever que ByN “pecó” al permitir que los jugadores se empoderen más de la cuenta en el último tiempo.

En esa línea, comentó “yo no he escuchado nunca a un dirigente de Colo Colo criticar a estos jugadores. Yo jamás escuché en esta temporada a May-

ne-Nicholls o Mosa decir que: ‘los jugadores jugaron horrible cuando perdieron con Curicó’, cuando estaban penúltimos o se fue Mario Salas. Ellos sólo lamentaron la salida de Salas, pero no escuché nunca decir que los futbolistas ‘estaban robando, que estaban caminando en la cancha o que se entrenaban poco’… En cambio, los jugadores se han sentido con el derecho siempre de denostar a los dirigentes y, en esta oportunidad, lo hicieron con Mayne-Nicholls. Ahora el camarín de Colo Colo tiene que agachar el moño de una vez por todas”, finalizó Caamaño.