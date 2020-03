“Barça” le abre la puerta de salida a Vidal y prensa inglesa ningunea a Alexis

Arturo Vidal sería parte de los ocho jugadores que el diario Sport de Cataluña puso en su portada de la edición de ayer y que el cuadro culé tendría como prioridades para vender con la idea de financiar sus nuevos fichajes en el mercado de cierre de temporada.

Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Umtiti, Antoine Griezmann, Aleñá, Coutinho, Neto y Martin Braithwaite son los apuntados para partir en el próximo mercado de verano europeo.

Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Neymar (PSG de Francia) son las obsesiones del Barcelona para 2021, pero para poder contratarlos tendrán que hacer una gran inversión, ya que desde el cuadro italiano no dejarían partir al ariete argentino a menos que paguen una cláusula que bordea los 111 millones de euros.

Vidal tiene contrato hasta junio del próximo año, por lo cual esta sería la última opción de Barcelona para ganar algo de dinero con la venta del jugador.

“No será un verano normal en lo que se refiere al mercado porque la crisis afectará a todos los precios. Hay quien opina que el costo de los jugadores descenderá un 20 por ciento y que los salarios irán en la misma línea”, explicó el matutino.

Sobre el “Rey Arturo” comentó que “el club desea que entre en la operación Lautaro. Son jugadores a vender si el ‘Barça’ quiere sacar tajada y evitar que salgan libres cuando finalicen contrato”.

EN LA MIRA

A la hora de analizar la campaña de Vidal en Barcelona, el diario catalán argumentó en otro artículo: “No ha conseguido asentarse en el ‘once’ y a sus 32 años y con contrato hasta 2021 se intuye para el Barça la última oportunidad de sacar algún rédito. La valoración de mercado que realiza de manera periódica el portal Transfermarkt señala que el chileno ha bajado a los 14 millones cuando para el Barcelona supuso un gasto de 19 ‘kilos’ más 3 millones en variables en 2018. Aunque su misión no es el gol, no se ha estrenado esta temporada en la Champions y en la Liga lleva siete partidos sin marcar. Eso sí, ha doblado sus registros anotadores (seis por tres) respecto a su primer año. Y un último dato: en sólo 13 de los 31 partidos ha sido titular”.

“UN DESASTRE”

Mientras tanto, los meses venideros serán claves para el futuro de Alexis Sánchez, cuyo préstamo con el Inter de Milán expira el 30 de junio y depende de la fecha en que se reanude el fútbol en Europa para completar la temporada en Italia o volver a Manchester United.

Según el diario inglés Manchester Evening News, el tocopillano no tiene cabida en el club dueño de su pase. “United está desesperado por encontrar un nuevo hogar para Sánchez, que fue un desastre absoluto en sus 18 meses en Old Trafford… Su tiempo a préstamo en el Inter ha estado plagado de lesiones, pero quizás un club en la MLS, Medio Oriente, China o Sudamérica se arriesgará con el ex Arsenal”, comentó el periódico con tono de desprecio.

Sánchez tiene un sueldo de 14 millones de euros al año, lo cual dificulta aún más cualquier operación. De hecho, todo apunta a que será parte del listado de 11 futbolistas que dejarán Manchester United en el próximo mercado.