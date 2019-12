Barcelona dejó sin Champions a Alexis

Vidal jugó todo el partido contra Inter en suelo italiano y no gravitó mayormente en la victoria por 2-1. “Invisible” y “Lo corrió todo, como siempre”, fueron algunos comentarios de la prensa catalana.

Inter de Milán dependía de sí mismo para avanzar a los octavos de final de la Champions League. Una victoria ante un clasificado Barcelona lo colocaba en la próxima ronda del máximo torneo europeo de clubes sin tener que estar pendiente de otros resultados.

Pero no pudo ante un cuadro catalán que, plagado de suplentes, sin Lionel Messi y con un Arturo Vidal que jugó todo el compromiso, se impuso por 2-1 como en el “Giuseppe Meazza” ante el cuadro del lesionado Alexis Sánchez.

Junto al “Barça” avanzó Borussia Dortmund a los “octavos”, mientras que Inter terminó tercero y pasará a los dieciseisavos de final (ronda de 32 equipos) de la Europa League.

Ayer, el local mereció más, pero los catalanes fueron más precisos y se adelantaron con diana de Carles Pérez (23’). El empate parcial fue de Romelu Lukaku (43’) y en la segunda etapa también fue mejor Inter, pero Ansu Fati le puso la lápida (86’).

VIDAL “TIBIO”

El “King” tuvo un encuentro de altibajos, pero aún así casi anota a los 67’, cuando envió un disparo a ras de suelo que casi sorprende al meta local Samir Handanovic.

La prensa catalana tuvo opiniones encontradas respecto al desempeño del chileno. “Invisible. Porque no le veían sus compañeros y porque no se dejaba ver demasiado. Luchó como siempre, pero sin acabar de aportar algo en concreto. Eso sí, peleó el balón que acabó regalando Godín en el gol a Carles Pérez. No fue su mejor partido”, comentó el portal del diario Sport.

“¿Una titularidad para ponerle en el escaparate ante el posible comprador (Inter)?”, preguntó Mundo Deportivo. Y agregó: “Molestó lo imprescindible para que Godín facilitara el gol de Carles Pérez. Lo corrió todo, como siempre”.

Mientras tanto, Sport citó palabras post partido del director deportivo interista Giuseppe Marotta, a propósito del interés del club italiano: “Arturo Vidal es un gran jugador y está en nuestra lista, pero difícilmente el Barça se va a desprender de él…”.

CLASIFICADOS

Volviendo a la última fecha grupal de la Champions, ayer sellaron su clasificación a octavos de final y esperan el sorteo Liverpool, Nápoles, Borussia Dortmund, Leipzig, Olympique Lyon, Valencia y Chelsea.

Se suman a Barcelona, París Saint Germain, Real Madrid, Bayern Munich,

Tottenham, Manchester City y Juventus. Restan por definirse los segundos clasificados de los grupos “C” y “D”.

En tanto, ya están confirmados para pasar a la Europa League los siguientes terceros: Salzburgo, Inter de Milán, Zenit y Ajax.

RESULTADOS

Con los siguientes marcadores comenzó ayer la última fecha de grupos de la Champions (con asterisco los clasificados a “octavos”):

Grupo “E”

Nápoles 4 – Genk 0.

Salzburgo 0 – Liverpool 2.

Tabla final: *Liverpool (Inglaterra) 13 puntos; *Nápoles (Italia) 12; Salzburgo (Austria) 7; Genk (Bélgica) 1.

Grupo “F”

Inter 1 – Barcelona 2.

Dortmund 2 – Slavia Praga 1.

Tabla final: *Barcelona (España) 14 puntos; * Borussia Dortmund (Alemania) 10; Inter de Milán (Italia) 7; Slavia Praga (Rep. Checa) 2.

Grupo “G”

Lyon 2 – Leipzig 2.

Benfica 3 – Zenit 0.

Tabla final: *Leipzig (Alemania) 11 puntos; *Olympique Lyon (Francia) 8; Zenit (Rusia) 7; Benfica (Portugal) 7.

Grupo “H”

Ajax 0 – Valencia 1.

Chelsea 2 – Lille 1.

Tabla final: *Valencia (España) 11 puntos; *Chelsea (Inglaterra) 11; Ajax (Holanda) 10; Lille (Francia) 1.

PROGRAMACION

Así finalizará hoy la fase grupal (horarios de Chile):

Grupo “A”

17,00: Brujas – Real Madrid.

17,00: PSG – Galatasaray.

Posiciones: *París Saint Germain (Francia) 13 puntos; *Real Madrid (España) 8; Brujas (Bélgica) 3; Galatasaray (Turquía) 2.

Grupo “B”

17,00: Bayern Munich – Tottenham.

17,00: Olympiakos – Estrella Roja.

Posiciones: *Bayer Munich (Alemania) 15 puntos; *Tottenham (Inglaterra) 10; Estrella Roja (Serbia) 3; Olympiakos (Grecia) 1.

Grupo “C”

14,55: Dínamo Zagreb – Manchester City.

14,55: Shakhtar – Atalanta.

Posiciones: *Manchester City (Inglaterra) 11 puntos; Shakhtar Donetsk (Ucrania) 6; Dínamo Zagreb (Croacia) 5; Atalanta (Italia) 4.

Grupo “D”

17,00: Atlético Madrid – Lokomotiv.

17,00: Leverkusen – Juventus.

Posiciones: *Juventus (Italia) 13 puntos; Atlético Madrid (España) 7; Bayer Leverkusen (Alemania) 6; Lokomotiv (Rusia) 3.