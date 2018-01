Barcelona pone en duda presencia en Noche Alba

Barcelona de Guayaquil puso en duda su participación en la Noche Alba, evento deportivo organizado por Blanco y Negro para presentar al plantel de Colo Colo 2018.

Según publicó el sitio Extra de Ecuador, la dirigencia “canaria” no está conforme con el itinerario de viaje que le ofrece el cuado albo y el “cotejo de exhibición incluso podría cancelarse”.

“Pretendemos ir en un vuelo todos juntos y lo más directo posible (sin escalas). La gente de Colo Colo está tratando de conseguirlo. Si no hay un buen itinerario, no vamos”, habría manifestado Carlos Alfaro Moreno, directivo del elenco amarillo.

Se sumó a estas declaraciones el preparador de arqueros Héctor Burguez, quien manifestó que “aún no sabemos si se va a dar el viaje o no. Eso no lo puedo confirmar yo…”.

De acuerdo a la planificación inicial, el elenco ecuatoriano debería viajar hoy a Santiago para el amistoso que fue agendado a las 22 horas de mañana en el estadio Monumental.

PRETEMPORADA

Mientras tanto, Colo Colo completó la noche del sábado su última etapa de pretemporada en La Serena, con la derrota por 0-1 frente a Universidad Católica. El clásico amistoso se definió con solitario gol de Luciano Aued (87’).

Ayer los albos retornaron a Santiago tras casi una semana de trabajo físico en la Región de Coquimbo, mientras el técnico Pablo Guede continúa a la espera de refuerzos.

Luego de la frustrada contratación de Francisco Silva para reforzar el mediocampo, Colo Colo reactivó su interés por el uruguayo Egidio Arévalo Ríos (Racing de Avellaneda), mientras espera que se concrete el arribo de Carlos Carmona (Atlanta de Estados Unidos).

HABLA GUEDE

“Estoy muy tranquilo. Sé que el club trabaja en eso. No es fácil la calidad de futbolistas que nosotros pretendemos, pero sé que van a llegar… Todavía nos quedan dos semanas”, comentó Guede tras la derrota ante los cruzados.

En cuanto a la caída de las negociaciones por Silva, Guede comentó que “me enteré el viernes, pero bueno, no era fácil sacarle un jugador internacional, un seleccionado a un equipo poderoso como Cruz Azul. Lo bueno es que lo intentamos. No hay peor gestión que la que no se hace…”.

Sobre el revés en el clásico del sábado, el entrenador albo sostuvo que “comparado con la pretemporada pasada, hicimos más trabajo en kilómetros y a mucha más alta intensidad, lo que se notó ante la UC… Necesitamos descansar un poco, pero estoy muy contento con el trabajo que hicieron los jugadores desde el primer día que llegaron”.

SAN JOSE FELIZ

En la otra vereda, el entrenador de Universidad Católica, Beñat San José, valoró de gran forma el triunfo logrado en La Serena.

“Es un amistoso, pero le damos un gran valor al partido que hemos hecho, por cómo se han desempeñado todos los jugadores. Además, reservamos a jugadores como Andrés Vilches y David Llanos por sus cargas adecuadas”, comentó el técnico español.

Resaltó “la entrega de los jugadores, las combinaciones que hicimos y el hecho de poner en práctica conceptos trabajados en la semana. Algunas no salieron muy bien, pero eso es responsabilidad mía”.

Consultado si espera más refuerzos que se sumen a Vilches, el delantero Marcos Bolados y al portero Matías Dituro, San José apuntó: “Si viene alguien, será bienvenido porque creemos que vamos a mejorar el plantel. Si no, ya le dije al club que estamos muy contentos con lo que tenemos”.