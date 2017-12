Barrios dice que Mosa no lo quiere y da por terminada su opción de llegar a Colo Colo

Lucas Barrios aclaró que su llegada a Colo Colo no está lista e incluso cerró la puerta a su regreso luego de afirmar que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, no lo quiere en el club.

El delantero argentino, nacionalizado paraguayo, quien pertenece al Gremio de Brasil, actual campeón de la Copa Libertadores comentó que tiene contrato con este club hasta fin de año.

“Quiero aclarar esto para que la gente sepa la verdad. Uno es jugador y se encariña con el club, Quiero decirle a la gente que basta que se mienta de esta manera, que ya estoy cerrado”.

“El 23 de diciembre me llamó Pablo Guede y le dije que Aníbal Mosa dos veces me dejó con los papeles en la mano, el 2015 y el 2016. De la única manera que vuelva al club es que me llame el presidente y me dé -a conocer su interés, de que él me quiere en Colo Colo”.”Le agradezco a Pablo que me haya llamado, pero no es la forma de manejarse con un jugador que quiere al club, que la gente lo está esperando y acaba de quedar libre. La forma es manejarse de otra forma”, prosiguió.

Barrios declaró que por parte de Blanco y Negro se comunicó el director Pablo Morales con su representante pidiendo “que yo haga la propuesta al club para volver a Colo Colo”.

“Me duele cuando lo confirman y me duele que le mientan a la gente cuando lo único que debía hacer el presidente era llamarme y decir Lucas, queremos que vengas”, aclaró.

En este sentido, Barrios reiteró que todo pasa por el desinterés de Mosa y “es difícil llegar así a un club, donde el presidente no es capaz de cerrar algo con un jugador que hace nueve años dejó al club y siempre quiso volver”.

“Lo doy por cerrado, porque es imposible ir al club sin que el presidente te quiera, es imposible. Que no le mientan a la gente, que diga que no me quiere contratar y listo”.

“Que no se le mienta a la gente, basta con el circo de que Lucas Barrios vuelve y ya no lo quiero…”, enfatizó Lucas Barrios.

CRITICAS DE BORGHI

El ex director técnico de Colo Colo y la Selección chilena Claudio Borghi se refirió a los dichos de Lucas Barrios y opinó que el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa cometió una injusticia con los hinchas al no sentarse a hablar con el delantero paraguayo ante su interés de retornar al club.

“Puede decirlo públicamente o comunicarse con el jugador y le puede decir ‘Lucas la verdad no tenemos ningún interés en que vengas, o no tenemos el dinero o falta la venia del entrenador’”, comenzó diciendo el hoy comentarista deportivo.

“Pero esto de jugar con la información respecto a una persona y después que el mismo jugador lo salga a desmentir, habla de un manoseo mediático del nombre del jugador que lo compromete con la hinchada porque en caso de no salir a decir nada queda como que nunca estuvo interesado en volver al club”, agregó.

REFUERZOS

El volante Carlos Carmona está a una firma de convertirse en refuerzo de Colo Colo para el 2018, pues Atlanta United se mostró de acuerdo en disminuir sus pretensiones en relación a la cláusula de salida del coquimbano.

El equipo estadounidense pedía 1,5 millón de dólares para dejar partir al ex jugador de O’Higgins, mientras los “albos” ofrecieron medio millón menos, lo que fue bien visto por la institución norteamericana.

Por ello, sólo quedarían detalles para que el futbolista pueda vestir la camiseta alba.

En relación a la opción de Miko Albornoz, quien milita en Hannover 96 de la Bundesliga, aún restan varias gestiones para concretar su llegada a Colo Colo.