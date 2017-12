Barrios gana el “gallito” y Mosa partió a buscarlo a Buenos Aires

En Colo Colo “acusaron recibo” de los dardos lanzados por Lucas Barrios cerrando la puerta a una posible llegada al club debido a que el presidente de Blanco & Negro, Aníbal Mosa, supuestamente no había mostrado interés en que retorno a la institución.

Las palabras del delantero argentino-paraguayo golpearon fuerte en el medio nacional y se alzaron varias voces preguntando por qué el mandamás de los albos no intensificaba las gestiones.

Quedó la sensación que las declaraciones de Barrios buscaban ejercer presión mediática y vaya que lo logró. Porque a las 19 horas de ayer Mosa y el director de B&N, Pablo Morales, emprendieron vuelo a Buenos Aires para reunirse con el atacante.

DURA MISION

Los personeros de la gerenciadora alba tendrán una dura tarea si se considera que la postura del delantero que militó en 2008 y 2009 en Colo Colo parece intransigente, a juzgar por sus declaraciones.

Barrios (33 años), quien se encuentra libre tras ser desvinculado de Gremio de Porto Alegre, había declarado el pasado miércoles que “el 23 de diciembre me llamó Pablo Guede y le dije que Aníbal Mosa me dejó dos veces con los papeles en la mano, el 2015 y el 2016… De la única manera que vuelva al club es que me llame el presidente y me dé a conocer su interés de que él me quiere en Colo Colo”.

“Es difícil llegar así a un club, donde el presidente no es capaz de cerrar algo con un jugador que hace nueve años dejó al club y siempre quiso volver… Lo doy por cerrado, porque es imposible ir al club sin que el presidente te quiera, es imposible. Que no le mientan a la gente, que diga que no me quiere contratar y listo. Basta con el circo de que Lucas Barrios vuelve y ya no lo quiero…”, sentenció el delantero en sus declaraciones del miércoles último.

Ahora, la fanaticada alba espera que Mosa aclare la situación y logre convencer al delantero de que lo quiere de vuelta con la camiseta de Colo Colo.