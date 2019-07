Barristas de la “U” pierden la paciencia y ya dejan “mensajes” en el CDA

Universidad de Chile está otra vez en zona de descenso y emblemáticos ex futbolistas se suman al descontento azul. “A los jugadores y al cuerpo técnico les tirita la pera…”, criticó el “Chico” Hoffens.

Terminó la primera rueda del Campeonato Nacional y lo que parecía sólo una mala racha para Universidad de Chile ya comienza a preocupar en el pueblo azul, más allá de que aún falta por jugarse la mitad del torneo (15 fechas).

Es que el equipo no sólo volvió a caer en zona de descenso. Además exhibió nula evolución futbolística en el pobre empate sabatino (1-1) con Palestino, pese a que el técnico uruguayo Alfredo Arias tuvo todo el receso para corregir falencias y potencias bondades.

Así, el malestar de los barristas de la “U” parece ser una “bomba de tiempo”, pues no sería la primera vez que Los de Abajo terminan provocando la salida de un entrenador o un directivo de la concesionaria. De hecho, en su momento forzaron hasta la renuncia del máximo accionista de Azul Azul, Carlos Heller, quien tuvo que dar un paso al costado por amenazas de muerte contra él y su familia.

En medio de este panorama, la situación se complica con la suplencia de Johnny Herrera, el máximo ídolo de la institución, quien ha tenido que hacer banca ante el buen rendimiento de Fernando de Paul.

LIENZOS

Precisamente ambos tópicos fueron motivo suficiente para que un grupo no identificado de fanáticos colgara lienzos en las afueras del Centro Deportivo Azul, en La Cisterna.

“Jueguen como hinchas, no como empleados”, se pudo leer en uno de los mensajes que los forofos dejaron durante la amanecida de ayer. “Johnny es la U”, decía el segundo lienzo.

Recordemos que la facción “dura” de Los de Abajo se encuentra castigada por “bengalazos” y desde hace varias fechas no puede ingresar al sector sur del estadio Nacional. Además está vigente una prohibición para utilizar elementos de animación (bombo) en el recinto de Ñuñoa.

HERRERA

AGRADECE

Herrera agradeció ayer las muestras de apoyo e hizo un llamado a modificar la Ley de Violencia en los Estadios. “Soy un eterno agradecido de los hinchas de la ‘U’, palabra que sí, y muchas veces porque ellos son excluidos y eso me da pena”, expresó el golero.

“Estamos en un país donde apelamos por la inclusión y resulta que Estadio Seguro trata de omitir a nuestra barra. A lo largo de toda la historia nos hemos caracterizado por ser la gente más fiel, entonces no lo encuentro tan lógico”, agregó.

“Hay que analizar la Ley, porque para nosotros en algún momento la barra fue un jugador más. Sería mejor incluirlos en un proyecto de vida, de clubes, en vez de taparlos con un dedo. Es la gente importante, la que va al estadio y eso es muy importante para nosotros”, agregó.

En lo futbolístico, dijo que “el campeonato es largo, pero si hubiese sido un torneo corto hoy estaríamos descendiendo… Es la realidad nuestra, es una pena, pero es el presente que tenemos”.

“FALTA POCO”

En otro plano, el emblemático arquero azul dio una entrevista a La Tercera y reconoció que le “queda poco” en la “U”, pero “no sé si el fin…”.

“Hay un estrés emocional que te pasa la cuenta. A lo mejor no me va a retirar el fútbol, me va a retirar mi personalidad… Voy a mandar todo a la cresta y chao, se acabó. Queda poco, quizás, pero aún no es el fin de la Era Herrera”, agregó.

“Trataré de terminar de la mejor forma posible este año y conversaremos al final de la temporada. Evaluaremos qué es lo más conveniente para todos”, añadió el meta nacido en Angol.

“TIRITONES”

Volviendo al presente azul, algunos ex jugadores que marcaron una época en la “U” alzaron la voz para criticar al plantel y el cuerpo técnico.

“Estamos en la Uci, no hay mejoría. Se hizo poco para armar un equipo más competitivo. El entrenador habla de siete u ocho partidos invictos, pero hay encuentros con equipos de la ‘B’ (por Copa Chile). Es preocupante que nos engañemos con una ‘U’ que no convence y que no juega a nada”, disparó Héctor Hoffens, el legendario puntero diestro que destacó en la década de los ‘80.

“Todos pensamos que los uruguayos (por Arias) son los más vivos, que saben manejar los partidos, que manejan los grupos, pero acá es todo diferente y ha quedado demostrado con hechos que en la cancha a los jugadores y al cuerpo técnico les tirita la pera”, añadió el “Chico” Hoffens.

LA DIFERENCIA

En tanto, Roberto Reynero marcó una gran diferencia entre el plantel que descendió en 1988 y el actual. “En lo deportivo es algo parecido, pero en lo económico para nada. Nosotros tratábamos de salir a flote con los sueldos impagos. Hoy la ‘U’ tiene un complejo deportivo y sueldazos… Van pasando los partidos y no levantan cabeza. Y lo que es peor, no hay un padrón de juego”, criticó el ex lateral izquierdo.