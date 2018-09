Barroso volvió a las prácticas antes de lo previsto

Julio Barroso retornó antes de lo presupuestado a los entrenamientos tras haber sufrido una fractura nasal en el partido de vuelta ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El zaguero de Colo Colo fue operado el pasado 3 de septiembre y se anunció que tendría 10 días de recuperación, por lo que su retorno estaba pactado recién para mañana.

Sin embargo, se unió ayer a la práctica y trabajó con el resto del plantel, aunque usando una máscara protectora en el rostro.

El desafío más inmediato que tendrán los dirigidos de Héctor Tapia será el jueves 20 de septiembre ante Palmeiras, desde las 21,45 horas en el estadio Monumental, por la ida de los cuartos de final del certamen continental.

VALDIVIA

En otro plano, Jorge Valdivia dialogó ayer con Fox Sports y, entre varios otros conceptos, se candidateó para la “Roja”.

“…Aquí estoy. Este ‘viejito’ (él) está vigente todavía, así que si me llaman espero estar preparado. Pero ustedes los periodistas fueron un poco ‘mufas’, porque cuando llegó (Reinaldo) Rueda salieron muchas notas diciendo que el primer convocado debía ser yo y hasta el día de hoy no me han llamado”, comentó el “Mago”.