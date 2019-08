“Barti” vuelve a Colo Colo como coordinador del proyecto para remodelación del Monumental

Marcelo Barticciotto fue presentado ayer como coordinador general del proyecto de infraestructura para la remodelación del estadio Monumental.

El anuncio lo hizo el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y permite concretar un acercamiento con el histórico ex jugador y técnico de Colo Colo, quien en reiteradas ocasiones ha expresado públicamente su desacuerdo con las políticas de la concesionaria.

“Lo que acá hay que separar es que no estoy trabajando con Blanco y Negro, no voy a recibir sueldo. A mí me trajo el Club Social y Blanco y Negro aceptó y la presencia de Harold Mayne-Nicholls me da mucha confianza”, partió aclarando de entrada el “Barti”.

“Este proyecto va mucho más allá de mi relación con ByN. Esto va a ser un legado que, lo más probable es que no lo disfrutemos nosotros, porque es un proceso a largo plazo, que se espera esté para 30 años”, añadió.

SU FUNCION

Más allá de su “distancia” con Blanco y Negro, el campeón de la Copa Libertadores 1991, detalló que su función será la de “coordinador general y quiero pedirle a la gente que confíe, que yo voy a estar atornillando con todo para que funcione”.

“Quiero ser una mosca en la oreja para ellos (ByN) que se comprometieron. Sé que la gente confía mucho en mi y no quiero decepcionarlos porque las promesas deben cumplirse”, subrayó Barticciotto.

“La idea es que se haga un estadio nuevo, con estándares de los más modernos del mundo y que pueda ser parte del Mundial 2030, si es que Chile lo organiza junto a Argentina, Paraguay y Uruguay. El financiamiento será de varias partes, es muy difícil hacerlo sin privados, pero el estadio seguirá siendo Monumental”.

Añadió que “se pretende bajar la cancha porque se pierde la visión para miles de personas. La idea es que sea un estadio nuevo, que vaya por etapas y que no sea necesario cerrarlo para los trabajos”.

En otro tema, comentó sus sensaciones al regresar al Monumental. “Volví a ver la cancha, pude ver los camarines de nuevo, la sala de conferencia no la conocía, hay muchos cambios. Me encontré con gente conocida. Sin duda que la sangre tira, pero es una responsabilidad muy grande, por eso yo voy a estar atrás de Aníbal Mosa y Harold Mayne-Nicholls”, apuntó.

MAYNE-NICHOLLS

Por su parte, el vicepresidente de ByN, Harold Mayne-Nicholls, afirmó que “es demasiado pronto para dar detalles, pero podemos entregar la información general que compartimos en el directorio. Todos nos sentimos parte de este ambicioso proyecto, lo ideal es que nuestro estadio forme parte de la candidatura al Mundial 2030 y que Chile lo postule para jugar un partido de semifinales”.

“De acuerdo a la normativa Fifa, necesitamos una capacidad sobre los 60 mil espectadores sentados y eso nos obligará a efectuar una serie de reformas en el estadio. Los especialistas nos dirán cuáles son las mejores reformas para tener una Copa del Mundo acá”, agregó.

HABLA MOSA

En tanto, Aníbal Mosa, presidente de la administradora alba, comentó que “el objetivo es establecer los lineamientos para la renovación del estadio Monumental” de cara a 2025, año del centenario de la institución.

El mandamás albo detalló que la comisión de infraestructura que encabeza Barticciotto está integrada por los directores de ByN, Alfredo Stöhwing y Diego González; el vicepresidente de la gerenciadora, Harold Mayne-Nicholls; el presidente del club social, Edmundo Valladares y su vicepresidente Ignacio Franjola.

En el plano futbolístico, Mosa confirmó que contratarán un refuerzo tras la lesión de Carlos Carmona. “El técnico Mario Salas y Marcelo Espina (gerente deportivo) están viendo qué posición, jugador y de qué edad. Una vez que lo tengan claro, nos van a hacer llegar la información y vamos a apoyar la propuesta que nos entreguen”, explicó Mosa.