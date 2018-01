Beausejour encabeza lista de suspendidos

El viernes 2 de febrero se dará el vamos al Campeonato Nacional 2018, un certamen en el que no todos podrán comenzar jugando, pues hay varios futbolistas que arrastran suspensiones desde el torneo Transición.

La ANFP entregó ayer un listado con los castigos pendientes, entre los que destaca el del lateral zurdo de Universidad de Chile, Jean Beausejour, quien se perderá el debut ante Unión Española por acumulación de tarjetas amarillas. Los rojos, en tanto, no podrán contar con Sebastián Jaime ni Ramiro González.

Por su parte, Audax Italiano no podrá contar en las primeras dos jornadas con su director técnico Hugo Vilches ni el preparador físico Marcelo Rosemblat.

Entre los nombres destacados aparece también el de Roberto Cereceda, quien fue suspendido jugando por Palestino en el Transición 2017, sanción que deberá cumplir ahora con la camiseta de su nuevo club, O’Higgins.

LOS SUSPENDIDOS

Audax Italiano (2): Hugo Vilches (DT) y Marcelo Rosemblat (PF).

Everton (1): Lucas Mugni.

Iquique (1): Hans Salinas.

Temuco (2): Cristián Canío y Patricio Jerez.

O’Higgins (1): Roberto Cereceda.

San Luis (1): Víctor Morales.

U. Española (1): Sabastián Jaime y Ramiro González.

U. de Chile (1): Jean Beausejour.

U. de Concepción (1): Jonathan Benítez.

BAJAS AZULES

Beausejour se suma como baja en la “U” al lesionado Jonathan Zacaría (seis meses de ausencia por rotura de ligamento cruzado), ambos descartados para el choque contra los hispanos.

Pero los azules también están sufriendo en la pretemporada por otros lesionados. Es el caso de Mauricio Pinilla, el lateral zurdo Felipe Saavedra y el volante Rodrigo Echeverría, quienes acusan molestias leves y por precaución no viajarán a Lima para el amistoso de este domingo contra Sporting Cristal (17 horas, de nuestro país), en el marco de la denominada Noche de la Raza Celeste.

Justamente por evitar más problemas físicos en el plantel, el técnico Angel Guillermo Hoyos pidió suspender el amistoso que iban a jugar ayer contra Palestino en el Centro Deportivo Azul.

Siempre en torno a la “U”, el volante Fabián Carmona no será considerado por el entrenador argentino este año y partirá nuevamente a préstamo, a La Serena (Primera “B”). El año pasado defendió a Palestino.

PRIMERA FECHA

Recordemos que la primera fecha del Nacional 2018 se desarrollará así:

Viernes 2 febrero

20,00: U. Católica – Temuco, en San Carlos.

Sábado 3 febrero

12,00: Antofagasta – Colo Colo, en el “Calvo y Bascuñán”.

17,30: Palestino – La Calera, en La Cisterna.

20,00: U. de Concepción -. O’Higgins, en el “Ester Roa”.

Domingo 4 febrero

12,00: Everton – Iquique, en el Sausalito.

18,00: U. de Chile – U. Española, en el Nacional.

20,30: Audax Italiano – Huachipato, en La Florida.

Lunes 5 febrero

20,00: San Luis – Curicó, en Quillota.