Beckham: “Cristiano no llega al nivel de Messi”

La gran pregunta de los últimos doce años en el fútbol mundial es quién es mejor: ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?.

Ambos astros del fútbol se mantuvieron en la cima del deporte rey durante toda la década pasada y pese a que superan los 30 años, continúan siendo los mejores del mundo.

Muchos se inclinan “La Pulga” (32 años) porque tiene un talento natural para jugar fútbol, sin embargo para otros el portugués (35) está en lo más alto por su mentalidad y capacidad física dentro de la cancha.

Esta vez, el reconocido ex jugador inglés del Real Madrid, David Beckham, dio su opinión al medio argentino Télam e incluso reveló que decidió retirarse cuando vio que el astro argentino lo superó en el terreno de juego. “Messi es único como jugador y no hay otro como él. El y Cristiano, quien no llega a su nivel, están por encima del resto”, enfatizó.